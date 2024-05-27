富邦悍將「萌萌PET隊」 萌獸羊駝麥可、瑞士狼犬薩沙萌萌開球

▲富邦悍將「萌萌PET隊」主題日，萌獸羊駝麥可開球 。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

富邦悍將「萌萌PET隊」主題日，6月1日、2日舉辦，1日將由「財富女神」王宥忻帶著「萌獸」羊駝麥可來到新莊棒球場同樂，2日「人氣瑞士狼犬」薩沙為比賽開球，在充滿可愛動物元素的球場氛圍中，找到與萌萌們的歡樂與驚喜，

「萌萌PET隊」主題日兩天進場只要憑內野實體票券或電子票券識別手環，就可領取進場贈品「PET隊夥伴MEMO NOTE」，讓超Q萌萌們妝點你的辦公桌，場外還有結合寵物元素的闖關活動，只要完成一關就能獲得「萌萌多功能收納袋」。

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在專屬於萌萌們的主題日，當然要邀請萌萌大來賓來到新莊棒球場同樂，1日「財富女神」王宥忻將帶著「萌獸」羊駝一同來到新莊棒球場，熱愛動物的王宥忻相當關注動保議題，擔任動物權益促進會理事長，當天賽前將帶著「萌獸」羊駝與家人們在場外舞台進行見面會，同時為比賽開球。

▲富邦悍將「萌萌PET隊」主題日瑞士狼犬薩沙開球 。（圖／富邦悍將提供）

2日賽前則邀請「救難英雄」新北市搜救犬隊來到場外舞台與家人們近距離互動，開球則交給「人氣瑞士狼犬」薩沙帶來超萌開球，

主題日2天限定的「PET隊夥伴席」好評熱賣中，場中活動將邀請進場的寵物家人們進行「萌萌障礙挑戰賽」，帶著毛小孩一同享受棒球場樂趣僅此一擋可別錯過，

場外美食則有充滿可愛動物元素的愛餡貓、CATISS、燈塔餐車、懶貓披薩餐車等攤位為球迷服務。