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快訊／延遲近3小時不滅滿場熱情　高國慶引退賽打回首打點

▲統一獅高國慶今日舉辦引退賽、高媽媽擔任開球嘉賓。（圖／統一獅提供）

▲統一獅高國慶今日舉辦引退賽。（圖／統一獅提供）

記者簡名杉／台南報導

統一獅隊今(26)晚為45歲老將高國慶舉行引退賽，雖然賽前天公不作美，延宕了近三個小時才開賽，但是賽前獅隊球團仍用心邀請高國慶媽媽與前隊友們擔任此役開球嘉賓，為本場比賽投出第一顆好球，而此役擔任球隊先發一棒、指定打擊的高國慶，首打席揮棒落空遭到三振，第二打席則在三壘有人的情況下敲出高飛犧牲打，打回本季首打點。

由於賽前雨勢不斷，原定5點開賽的比賽直到7點45分才正式開打，但滿場的球迷熱情不減，而「寵粉」的高國慶還特別走出休息區繞球場一圈，向全場觀眾致意。

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▲統一獅高國慶今日舉辦引退賽、高媽媽擔任開球嘉賓。（圖／統一獅提供）

▲統一獅高國慶今日舉辦引退賽、高媽媽擔任開球嘉賓。（圖／統一獅提供）

本場比賽全隊都穿上代表「綠色坦克」的背號68號球衣出賽，賽前球團特別邀請高國慶的母校美和高中校友會會長，以及前國家隊隊友中信兄弟老將周思齊獻花祝福，更邀請高國慶的媽媽與前隊友們站滿場上的守備位置擔任開球嘉賓，由今晚的大主角高國慶接捕媽媽投出的第一顆好球。

賽前就「暴雷」將擔任球隊第一棒、指定打擊的高國慶，此戰將是他近兩年來第一次在中職一軍舞台登場，但首打席跟兄弟先發投手余謙纏鬥5顆球，最終揮棒落空遭到三振，2局下半高國慶就迎來第二打席，他在三壘有人的情況下，敲出右外野飛球，形成高飛犧牲打，打回本季第一分打點同時，也為球隊取得2分領先優勢。

關鍵字： 高國慶統一獅引退賽中職

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