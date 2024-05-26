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台鋼啦啦隊女孩再登大聯盟　舊金山台灣日與3500球迷近距離互動

▲▼台鋼啦啦隊登舊金山台灣日。（圖／舊金山台灣日提供）

▲台鋼啦啦隊登舊金山台灣日。（圖／舊金山台灣日提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼集團Wing Stars啦啦隊在四月底受邀踏上美國職棒大聯盟西雅圖水手隊台灣日舞台，在美國時間25日，舊金山台灣日SF Taiwan Day於奧克蘭運動家球場再度邀請她們共襄盛舉。台鋼集團Wing Stars啦啦隊不僅帶來了精彩的賽前表演，還與現場超過3500名的台灣球迷進行了近距離的互動，成為了這次活動的焦點。

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儘管當天的氣溫只有10度，但這並未影響台灣球迷的熱情。他們早早地排隊等待與Wing Stars啦啦隊的成員合照，現場的氣氛十分熱烈。啦啦隊的隊長螢螢表示，儘管天氣寒冷，但球迷的熱情讓她們感到溫暖，看到僑胞們如此熱情地響應，感到相當高興和感動。

這次的活動中，Wing Stars啦啦隊由隊長螢螢、一粒、林浠、妡0、圈圈、恬魚和毛毛出席。他們在表演前花了不少時間重組隊型及調整走位，並且由於事前無法進場彩排，這對他們來說是一項挑戰，也是一個學習的機會。儘管面臨困難，Wing Stars依然展現出高度的專業精神和團隊合作力，最終成功完成了表演，為現場觀眾帶來了精彩的演出。

賽事進行到第七局時，Wing Stars與現場主持人和運動家隊的吉祥物一起在鏡頭前互動，帶動全場觀眾的氣氛。隨著音樂響起，現場所有人齊聲高唱美國職棒多年的傳統《Take Me Out to the Ball Game》，Wing Stars也跟著旋律起舞，讓現場更添精彩。下一站，Wing Stars將於後天飛往洛杉磯，參加天使隊的台灣日活動，帶給球迷們更多難忘的瞬間。請球迷朋友們敬請期待。

▲▼台鋼啦啦隊登舊金山台灣日。（圖／舊金山台灣日提供）

▲▼台鋼啦啦隊登舊金山台灣日。（圖／舊金山台灣日提供）

▲▼台鋼啦啦隊登舊金山台灣日。（圖／舊金山台灣日提供）

關鍵字： 台鋼啦啦隊美國職棒台灣日球迷

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