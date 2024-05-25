溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

▲溜馬哈利伯頓 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

溜馬體系核心人物「少主」哈利伯頓(Tyrese Haliburton)在東區冠軍賽G2遭逢左腿筋傷勢，檢查後確認是1月的舊傷復發，他當初為此缺席了10場比賽，回歸後也沒能回到上半季的神勇狀態，目前他G3的出賽機率為5成。值得一提的是，塞爾提克連3輪系列賽的對手一哥都因傷倒下，前進總冠軍賽機會濃厚。

溜馬G1遭綠衫軍逆轉落敗，團隊士氣受到打擊，未料G2出現更糟糕的局面，「少主」哈利伯頓在第3節還剩3分44秒時一次防守過後感到左腿不適，之後證實是舊傷復發，他今年1月9日出戰塞爾提克時不慎打滑拉傷左腿筋，曾因此缺戰10場。

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▲溜馬哈利伯頓 。（圖／達志影像／美聯社）

主帥卡萊爾(Rick Carlisle)G2賽後表示，哈利伯頓在中場休息時就感到痠痛，接受治療後仍繼續比賽，因為在場上看起來狀況不太好，才會提前退出比賽。

以快節奏、兇猛火力著稱的溜馬，十分仰賴哈利伯頓在場上運籌帷幄，他幾乎就是球隊體系的本身，他G2上場近28分鐘，溜馬淨勝1分，當他在場下時，溜馬淨負17分，他的重要性不言而喻，他今年季後賽場均能得18.7分、8.2助攻和4.8籃板，外帶1.3抄截。

目前哈利伯頓G3的狀態為「可能會上場(questionable)」，出賽機率約為5成，溜馬開打前會再次確認他能否上場。《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)表示，溜馬對自家一哥的出賽狀況，以及他的傷勢帶來的影響感到擔憂。

▲溜馬哈利伯頓 。（圖／達志影像／美聯社）

就算哈利伯頓如期出席接下來的賽事，有傷在身的情況下，不僅表現將打折扣，還有加重傷勢的風險。稍微值得慶幸的是，哈利伯頓的頭號替補麥康奈爾(T.J. McConnell)是聯盟中最出色的替補後衛之一，但他肯定無法完全取代哈利伯頓。

值得一提的是，溜馬的對手塞爾提克，已經連3輪的對手一哥都因傷倒下，首輪對手熱火頭牌巴特勒(Jimmy Butler)在附加賽就扭傷右膝內側副韌帶，首輪賽事直接報銷。次輪對手騎士先是少了主戰中鋒艾倫(Jarrett Allen)，當家球星米歇爾(Donovan Mitchell)也只打了3戰就拉傷左小腿。如今這個「魔咒」傳到了東區冠軍賽對手溜馬身上，已經2勝0敗領先的綠衫軍，重返總冠軍賽的機會濃厚。

▲塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）