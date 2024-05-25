岳政華猛打秀3打點　猛登7局優質先發兄弟4比1勝統一

▲岳政華。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟25日作客統一獅，岳政華猛打秀包辦3打點，力挺猛登7局失1分好投，率隊以4比1獲勝。

獅隊3局下突破兄弟洋投猛登防線，陳重羽短打形成內野安打，許哲晏再度短打推進跑者，邱智呈掃出安打，陳重羽跑回本壘被判出局，獅隊提出重播輔助挑戰，改判為得分。

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兄弟打線前3局遭到羅昂壓制形成9上9下，4局上攻佔得點圈也留下殘壘，且羅昂投球動作一度遭到兄弟總教練平野惠一質疑有犯規之虞，不過裁判組判定動作沒有問題。5局上王政順、林吳晉瑋、岳政華安打串連追平比數，岳東華打擊時，兄弟策動雙盜壘戰術成功，攻下超前分，以2比1領先。

兄弟9局上再發動一波攻勢，面對獅隊投手裴瑞茲，陳子豪安打開路，兩出局後，剛復出的江坤宇觸身球保送，高宇杰選到保送，岳政華鎖定第一球進攻，掃出適時安打帶回2分保險分，最終兄弟就以4比1獲勝。

猛登主投7局，用92球，其中有59顆好球，被敲4安打，有1次保送，奪2次三振，本季第6場優質先發，拿下第4勝。呂彥青第5次中繼成功、吳俊偉第7次救援成功。兄弟全場6支安打，岳政華單場3安打，貢獻3打點。