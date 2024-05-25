被攻城獅首節三分雨轟垮　盧峻翔驚呼：像按錯鍵都能投進

▲領航猿盧峻翔。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／桃園報導

桃園璞園領航猿今(25)日在桃園巨蛋跟新竹攻城獅展開首輪季後賽第二戰，然而全場卻被攻城獅以53%的驚人命中率，砍進多達18記三分，最終以16分差吞敗，談到對方的超滾燙手感，此役砍下15分的盧峻翔用電玩遊戲打趣比喻，「好像按成傳球鍵都可以進球！」

此役首節攻城獅就以近七成的驚人命中率轟進9記三分彈，除了李家瑞、朱雲豪各囊括4顆、2顆之外，曾柏喻還有一球原本在三分線外要高吊的傳球，卻也直接「應聲入框」，讓全場球員、球迷都傻眼。

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賽後盧峻翔談到對手首節的誇張表現，笑說，「被他們嚇爆！連小黑(曾柏喻)傳球都能進，我看他自己都傻眼」更打趣表示，「好像隨便按個傳球鍵都可以進球！」

今年季末到季後賽這幾場比賽，盧峻翔似乎重演上賽季的低迷表現，但他認為自己比起去年賽季，成長了不少，自己在場上的表現相對來說更佳穩定、冷靜，也沒有這麼執著在個人表現，會視對方的防守狀況做機會給隊友。

投進幸運三分球的曾柏喻，賽後坦言，當時那球確實是傳球動作，並沒有出手意圖，投進當下還以為「拋過頭」，於是轉頭回防，後來聽到全場尖叫才驚覺是自己投進，笑說，「人生第一次投進這種球，連我自己都傻眼。」