林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

▲平野惠一抗議羅昂投球動作。（圖／截自CPBL TV）

記者楊舒帆／綜合報導

在統一獅與中信兄弟的3連戰第2場中，兩隊的總教練相繼進場向裁判提出質疑，導致前4局的比賽就有兩度暫停。

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第一次爭議發生在3局下，陳重羽趁邱智呈安打搶攻本壘被判出局的時候，統一獅不僅提出挑戰，總教練林岳平對捕手林吳晉瑋的站位也提出意見。經過技術委員室在觀看重播畫面後，改判得分，讓統一獅以1比0領先。

第二次爭議則發生於4局上，獅隊洋投羅昂投球動作遭到質疑，相繼使用固定式、揮臂式投球，中信兄弟總教練平野惠一向裁判抗議，認為有投手犯規之虞，不過被裁判被駁回，隨後他又提出能看重播畫面的要求。

經過裁判組與技術委員室確認，由裁判王俊宏透過廣播解釋，「羅昂第1球用固定式投球，第2次用正式揮臂式投球，這是規則所允許的，他的動作沒有問題。」

賽務部補充說明如下：

統一獅投手羅昂第一球以固定式投球，第二球以揮臂式準備動作投球，更換方式是沒問題的。裁判們第一時間也告知平野總教練沒問題，但總教練不接受。經裁判再向技術委員確認後，答案也是「沒問題」。

聯盟規定是假如你以「固定式投球準備動作」，卻要採取揮臂式投球，這是必須提前向裁判告知的。

規則5.07

合法之投球有揮臂式姿勢與固定式姿勢二種，投手可隨時採用任何一種投球姿勢。若壘上有跑壘員時，投手的軸心腳與投手板平行接觸站立、自由腳在投手板之前方時，將被認定欲以固定式姿勢投球；除非投手採取「前述準備投球姿勢」時，告知裁判員將以揮臂式姿勢進行投球。