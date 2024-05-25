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《單身3》李鎮錫驚喜現身桃園球場　原來是啦啦隊女孩牽線

▲岱縈與李鎮錫合影。（圖／記者楊舒帆攝）

▲岱縈與李鎮錫合影。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

韓國人氣戀愛實境秀《單身即地獄3》的男嘉賓李鎮錫，在台灣擁有不少粉絲，近日來台灣旅遊，不少女粉絲在街頭捕獲野生的他，24日他特別來到樂天桃園棒球場，與之前在韓國認識的桃猿啦啦隊女孩岱縈相聚，享受中職熱鬧的應援氣氛。

李鎮錫在韓國經營咖啡廳，當節目播出後，有不少台灣粉絲特地造訪，他也總是親切回應顧客，近期也有台灣品牌找他當代言人，讓他心中充滿感激。

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李鎮錫特別安排24日來到中職比賽現場，觀看樂天桃猿與味全龍之戰，他在比賽中受訪表示，「在台灣有很多粉絲喜歡我，一直很想要來台灣玩，剛好有機會來看這麼好的比賽，樂天桃猿也是有名的球隊，所以來看比賽。」比賽過程中，李鎮錫出現在大螢幕，走動過程受到粉絲包圍，相當受到歡迎。

李鎮錫提到，因為在韓國經營咖啡廳，沒有太多時間看比賽，偶爾會去看，台灣棒球很有名，所以來台灣特別安排棒球比賽的行程。氣氛很好，應援的力量也很好，就算不了解棒球，也能很享受氣氛，

李鎮錫來台灣觀光也去夜市品嚐小吃，他笑言，「最喜歡喝生啤，還有雞排也很好吃。」在街頭遇到不少粉絲，李鎮錫坦言，「有點驚訝，很多人跟我拍照、簽名，我很感謝台灣粉絲。」

同樣演出《單身即地獄3》的女嘉賓劉恃蘟剛好在22日也來到台灣，有女粉絲好奇他們是否約好一起來，李鎮錫解釋，「有跟她聯絡過，但她是來進行拍攝工作，還沒見過面，如果時間有對上可以見個面。」

桃猿人氣啦啦隊女孩岱縈與韓國人氣拉拉隊女神朴騏良是好朋友，透過朴騏良牽線，岱縈曾與李鎮錫在韓國見面過，李鎮錫也很感謝有這樣的緣份。岱縈說，經過朴騏良介紹認識他，一直很想去他的咖啡廳，但還沒去過。他是很害羞的人，也是很體貼的男生。

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