唐西奇神蹟史上首見！獨行俠晉級機率9成　美媒：看起來要奪冠了

LUKA GAME-WINNER.

ABSOLUTE CINEMA.



Mavs take a 2-0 series lead in the West Finals pic.twitter.com/3eIVAByldy — NBA (@NBA) May 25, 2024

記者游郁香／綜合報導

25歲的獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)在西區冠軍賽G2完成32分大三元，還在最後5秒內命中致勝三分，歷史上只有他2度在季後賽達成此紀錄。他率隊上演18分大逆轉，取得2勝0敗的優勢，現在達拉斯晉級的機率達到9成，《The Ringer》名記者歐康納直言，「獨行俠看起來像要贏得NBA總冠軍。」

今年2月才度過25歲生日的唐西奇，雖在本季年度MVP之爭中敗下陣來，但排在他前面的金塊一哥約基奇(Nikola Jokic)、雷霆「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)的賽季都已告終，只有他挺進分區冠軍賽，並在G2展現MVP身手，刷新多項紀錄。

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▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇單場攻下32分、13助攻和10籃板，三分11投5中，還在最後3.1秒砍進超前比數的致勝三分。根據統計，NBA季後賽史上僅出現2次，有球員單場締造大三元且在最後5秒命中致勝三分，這兩次都是由這位斯洛維尼亞金童所完成，前一次是2020年對快艇的系列賽。

這也是唐西奇季後賽生涯第4度飆出30分大三元，超越了3屆得分王哈登(James Harden)和灣區天王柯瑞(Stephen Curry)的3次，登上季後賽史上30分大三元排行榜第5。達拉斯記者米斯特雷塔(Joey Mistretta)驚呼，唐西奇只有25歲就在這項紀錄上超越兩位偉大前輩，令人難以置信。

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇這個系列賽繳出場均32.5分、10.5助攻，是首位在西區冠軍賽前2戰達到場均至少30分、10助攻的球員。

獨行俠在灰狼主場喜迎2連勝，根據統計，在分區冠軍賽取得2比0領先的球隊，有90%的機率(58勝6負)能贏下系列賽。儘管球隊現在情勢大好，唐西奇不敢大意，「距離總冠軍賽還差兩場勝利，我們還沒完成任何事。」

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

《The Ringer》名記者歐康納(Kevin O'Connor)給獨行俠極高評價，「達拉斯看起來要贏得NBA總冠軍了。他們擁有出色的防守和優秀的角色球員，由唐西奇和厄文(Kyrie Irving)兩位傑出的終結者領導。順帶一提，奇德(Jason Kidd)在季後賽的執教表現也很棒。」

獨行俠前一次奪冠得追溯到2011年，當時的奪冠傳奇功臣諾威斯基(Dirk Nowitzki)今日也在社群媒體上發文讚嘆小老弟的表現，現任主帥奇德也是當初的冠軍成員之一。

▼NBA季後賽5月25日戰況。（圖／記者游郁香製）