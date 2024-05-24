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德古拉轟33分21籃板！台灣野馬TAT次站2連勝瞄準分組第1

▲台灣野馬洋將德古拉。（圖／台灣野馬提供）

▲台灣野馬洋將德古拉。（圖／台灣野馬提供）

體育中心／綜合報導

亞洲巡迴賽The Asian Tournament(簡稱TAT)第2站在菲律賓馬尼拉強勢回歸！在首站中國廣州佛山拿下第4名的臺灣野馬隊捲土重來，連2天取得勝利，包括今天以109比99擊敗澳門黑熊，報了前次在4強賽輸球的一箭之仇！洋將德古拉(Samuel Deguara)表現依舊穩健，拿下33分21籃板！

TAT第2站在菲律賓馬尼拉怡朗市登場，臺灣野馬首場靠著德古拉拿下29分11籃板、奧斯卡(Oscar Lopez)18分9籃板，以及台灣本土球員鍾義仁三分球7投3中、轟進15分，以83比78擊敗菲律賓三寶顏隊。

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野馬隊總經理周映洲說，「這站我們有更多時間準備，而且球隊陣容有調整，加入22歲大學剛畢業、208公分打過菲律賓國家隊的Gio Chu，有他可以當德古拉的替補，調度更靈活。」

野馬隊今天對上首站4強對手澳門黑熊，展現強大的復仇企圖心，儘管一路拉鋸，但最後3分鐘順利將比數拉開，搶下2連勝，明天將與菲律賓外卡球隊對決，有望以3連勝、分組第1晉級。

周映洲表示，「以我們目前的狀況與氣勢，相信要拿下分組第1肯定沒問題，接下來希望一路推進到冠軍！」
 

關鍵字： TAT台灣野馬德古拉

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