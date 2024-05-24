運動雲

>

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

▲▼《Bleacher Report》專欄作家休斯提出杜蘭特重返勇士的交易方案。（圖／記者游郁香製）

▲《Bleacher Report》專欄作家休斯提出杜蘭特重返勇士的交易方案。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

NBA巨星杜蘭特(Kevin Durant)離開勇士後僅贏過2個系列賽，傳出他對在太陽的角色不滿，是否可能重返灣區，引起熱議。專欄作家休斯(Grant Hughes)提出勇士以威金斯(Andrew Wiggins)等3主力加上1枚首輪籤換回KD的交易方案。不過《The Athletic》主編川上提姆認為，灣區可能得到的「最佳引援」是鵜鶘球星英格雷(Brandon Ingram)。

曾幫助勇士完成2連霸並2度奪下FMVP的杜蘭特，2019年夏天告別灣區後，在籃網與太陽組3巨頭都以失敗告終，在季後賽只贏過兩個系列賽，還有2次在首輪被橫掃，《Bleacher Report》專欄作家休斯建議灣區以威金斯、庫明加(Jonathan Kuminga)和穆迪(Moses Moody)，外加2025年首輪籤換回KD。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勇士柯瑞、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲效力勇士時期的杜蘭特與柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

本季場均能砍27.1分、6.6籃板和5助攻的杜蘭特，下季薪資為4990萬美元，2025-26賽季則是5330萬美元。勇士目前的團隊薪資已超標300萬美元，這還不包括長人魯尼(Kevon Looney)下季880萬美元的非保證薪資。儘管如此，休斯認為考慮到勇士比太陽更急迫地想重回爭冠行列，還是值得放手一搏。

畢竟灣區頭牌柯瑞(Stephen Curry)最後的巔峰時間有限，杜蘭特下季開打前也將滿36歲，存在健康風險，但以短期來看，他可能比庫明加、威金斯或穆迪更有貢獻價值，他替勇士打過208場比賽，場均能得25.8分、7.1籃板和5.4助攻。

▲勇士柯瑞、杜蘭特；火箭保羅、哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲效力勇士時期的杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

《The Athletic》日裔主編川上提姆(Tim Kawakami)則以更符合現實的觀點來看待勇士今夏的陣容重整，由於灣區的薪資空間有限，且希望減少支出，川上提姆認為他們不會試圖交易像喬治(Paul George)或詹姆斯(LeBron James)這樣的「昂貴」球星。

▲▼鵜鶘球星英格雷是勇士考慮的補強人選？。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘球星英格雷是勇士考慮的補強人選？。（圖／達志影像／美聯社）

「我認為英格雷可能是他們(勇士)可以獲得的最好球員。這可能性有多大？這取決於鵜鶘的需求，也取決於你如何評價庫明加，如何評價勇士2026年和2028年的首輪選秀權，這是他們可以交易的兩個選秀權。」

川上提姆說，勇士現在不想交易庫明加，但如果想得到如英格雷這樣的球員，就必須權衡利弊，「如果他們真的不想放棄庫明加，那麼像布朗(Bruce Brown)這樣的球員可能更符合現實。」

關鍵字： NBA太陽勇士杜蘭特英格雷鵜鶘庫明加

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366