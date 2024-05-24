勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

▲《Bleacher Report》專欄作家休斯提出杜蘭特重返勇士的交易方案。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

NBA巨星杜蘭特(Kevin Durant)離開勇士後僅贏過2個系列賽，傳出他對在太陽的角色不滿，是否可能重返灣區，引起熱議。專欄作家休斯(Grant Hughes)提出勇士以威金斯(Andrew Wiggins)等3主力加上1枚首輪籤換回KD的交易方案。不過《The Athletic》主編川上提姆認為，灣區可能得到的「最佳引援」是鵜鶘球星英格雷(Brandon Ingram)。

曾幫助勇士完成2連霸並2度奪下FMVP的杜蘭特，2019年夏天告別灣區後，在籃網與太陽組3巨頭都以失敗告終，在季後賽只贏過兩個系列賽，還有2次在首輪被橫掃，《Bleacher Report》專欄作家休斯建議灣區以威金斯、庫明加(Jonathan Kuminga)和穆迪(Moses Moody)，外加2025年首輪籤換回KD。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲效力勇士時期的杜蘭特與柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

本季場均能砍27.1分、6.6籃板和5助攻的杜蘭特，下季薪資為4990萬美元，2025-26賽季則是5330萬美元。勇士目前的團隊薪資已超標300萬美元，這還不包括長人魯尼(Kevon Looney)下季880萬美元的非保證薪資。儘管如此，休斯認為考慮到勇士比太陽更急迫地想重回爭冠行列，還是值得放手一搏。

畢竟灣區頭牌柯瑞(Stephen Curry)最後的巔峰時間有限，杜蘭特下季開打前也將滿36歲，存在健康風險，但以短期來看，他可能比庫明加、威金斯或穆迪更有貢獻價值，他替勇士打過208場比賽，場均能得25.8分、7.1籃板和5.4助攻。

▲效力勇士時期的杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

《The Athletic》日裔主編川上提姆(Tim Kawakami)則以更符合現實的觀點來看待勇士今夏的陣容重整，由於灣區的薪資空間有限，且希望減少支出，川上提姆認為他們不會試圖交易像喬治(Paul George)或詹姆斯(LeBron James)這樣的「昂貴」球星。

▲鵜鶘球星英格雷是勇士考慮的補強人選？。（圖／達志影像／美聯社）

「我認為英格雷可能是他們(勇士)可以獲得的最好球員。這可能性有多大？這取決於鵜鶘的需求，也取決於你如何評價庫明加，如何評價勇士2026年和2028年的首輪選秀權，這是他們可以交易的兩個選秀權。」

川上提姆說，勇士現在不想交易庫明加，但如果想得到如英格雷這樣的球員，就必須權衡利弊，「如果他們真的不想放棄庫明加，那麼像布朗(Bruce Brown)這樣的球員可能更符合現實。」