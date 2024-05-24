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勇士砸9.6億留控球之神？　兩大因素可能促成保羅到湖人聯手詹皇

▲▼湖人詹姆斯、保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯（中）與好友保羅（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士必須在6月28日(當地時間)前決定，是否執行「控球之神」保羅(Chris Paul)價值3000萬美元(約9.6億台幣)的球隊選項，最近傳出雙方可能會延長截止日期。若灣區不留人，湖人與馬刺被點名是兩支有意網羅保羅的隊伍，NBA資深記者史坦(Marc Stein)點出這位39歲後衛可能轉戰洛城的兩大原因。

保羅本季替勇士出賽58場，場均上場26.4分鐘，能貢獻9.2分、3.9籃板和6.8助攻，儘管他已高齡39歲，在NBA絕對仍有一席之地。灣區主帥柯爾(Steve Kerr)表明希望留下保羅，不過他的球員選項價值3000萬美元，團隊薪資與豪華稅爆表的金州，是否願意花費如此高的代價留人，顯然是很大的疑問。

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目前傳出保羅與勇士可能會在當地時間6月28日日前，協商延長截止日期，如此一來灣區將有更多的交易可能性，同時也增加這位39歲老將下季賺取額外薪資的機會。

▲▼勇士柯瑞、保羅、庫明加；湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲勇士柯瑞、保羅。（圖／CFP）

NBA資深記者史坦披露，若勇士不執行保羅的球隊選項，讓他恢復自由身，馬刺與湖人將是他的潛在追求者，「保羅與詹姆斯(LeBron James)的長期友誼，以及他希望盡量離他在洛杉磯的家人近一點，這些因素無疑都增加湖人簽下他的可能性。」

《NBC體育》資深記者赫林(Kurt Helin)指出，湖人需要提升陣容深度，保羅上季再次證明，他能帶領球隊的第2陣容，不過紫金大軍可能只能給他老將底薪。

另外，馬刺今夏積極尋找能與「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)搭檔的控衛，雖然頭號目標可能是老鷹少主楊恩(Trae Young)或騎士主控賈蘭德(Darius Garland)，但如果能補進像保羅這樣高球商的老將，或許也是不錯的選擇。

▲▼湖人詹姆斯、布朗尼；勇士保羅。（圖／CFP）

▲保羅與詹姆斯之子布朗尼。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士保羅湖人詹姆斯詹皇

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