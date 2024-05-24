小塔蒂斯超前安、阿拉耶茲4安加持！　教士延長賽贏球

Fernando for the lead ???? pic.twitter.com/1kaGXhRLiP — San Diego Padres (@Padres) May 23, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

聖地牙哥教士與辛辛那提紅人進行系列賽最終戰，雙方9局打完以4比4平手進入延長賽，最終靠著小塔蒂斯（Fernando Tatis Jr.）關鍵二壘安打超前比分，幫助教士突破僵局，以及阿拉耶茲（Luis Arraez）單場4安表現，終場教士以6比4拿下勝利。

Luis Arráez riega el campo de todas las maneras: jugadores venezolanos que tocaba para embasarse de esta manera ? Los leo …

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阿拉耶茲在延長賽10局上率先利用短打上壘，並將跑者推進三壘，下一棒的小塔蒂斯再敲出二壘安打 ，得下教士本場第5分，再靠著柯朗沃斯（Jake Cronenworth）高飛犧牲打送回1分；下半局教士換上守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez），他也不負眾望成功守成，終場教士就以2分差擊敗紅人。

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賽後教士總教練希爾（Mike Shildt）大力讚賞阿拉耶茲，「我就是喜歡阿拉伊茲帶來的東西，這個傢伙今天已經有了3次安打（不包括短打形成的內野安打），他的揮棒很好，做出一個好的擊球動作，最終他成功了。」

▲阿拉耶茲（Luis Arraez）繳出單場4安表現，。（圖／達志影像／美聯社）

自從阿拉耶茲被交易至教士，總計17場比賽敲出31支安打，已經是隊史前17場敲出最多安的球員，繳出打擊三圍0.419/0.449/0.514，攻擊指數0.963的成績，更是連續28場比賽上壘，隊友柯朗沃斯（Jake Cronenworth）開玩笑表示，「把一些安打分給其他人吧。」小塔蒂斯也給阿拉耶茲讚賞，「他是我見過最好的打者之一，這讓你有了動力，讓你也想做同樣的事，他確實讓這個打線充滿活力。」

聊到延長賽的推進，阿拉耶茲表示，「我只是想把跑者推進三壘，我後面是小塔蒂斯，這樣他只需要一個高飛球我們就能得分，我只是做了我的工作，用短打把跑者推進。」

教士日籍投手松井裕樹本場比賽登板1.1局，送出1次三振、1保送、無失分，防禦率下修至3.32。

▲小塔蒂斯（Fernando Tatis Jr.）關鍵二壘安打超前比分。（圖／達志影像／美聯社）