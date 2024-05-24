Wing Stars出發去運動家、天使隊台灣日　一粒再站上大聯盟

▲台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars去美國參加運動家、天使台灣日 。（圖／Wing Stars提供）

體育中心／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars在4月27日結束西雅圖水手隊年度台灣日，今天再出發到美國，參加運動家隊、天使隊的台灣日活動。

Wing Stars在水手台灣日是由一粒、螢螢、林浠、瑈瑈、昆昆、妡0及恬魚參加。在現場展現活力與魅力，開場表演將現場氣氛推向了高潮，「雄鷹展翅」音樂在主場響起，讓台式應援成為了整個球場的主旋律，讓現場球迷的熱情沸騰不已。

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這一次赴美參與運動家隊、天使隊的台灣日，出席女孩為隊長螢螢、一粒、林浠、妡0、圈圈、恬魚及毛毛。螢螢、一粒、林浠、妡0及恬魚都有水手隊台灣日經驗。

一粒在水手隊台灣日表示：「沒有想到在啦啦隊的第一年就能夠踏上國際舞台，實在是太不可思議了！這是對團隊的信心和信任，都成為我們一生中最珍貴的回憶。」

舊金山台灣日將於5月25日於奧克蘭運動家隊球場登場，「T League北美台灣一級棒聯盟」為舊金山台灣日的重要推手。

而天使隊台灣日則於5月29日舉行，由「橙縣台灣傳統週籌備委員會」、「柑縣台美商會」及「Rocks Baseball」三方主辦。

▲台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars去美國參加運動家、天使台灣日 。（圖／Wing Stars提供）