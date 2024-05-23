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大谷翔平締道奇隊史僅次曼尼紀錄　開季50場表現史上第5人

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

道奇隊大谷翔平今天（台北時間23日）對響尾蛇隊比賽，4打數敲出1支安打，在道奇隊效力的50場比賽有128壘打數，成為曼尼（Manny Ramirez）之後隊史第2多；而開季50場出賽打擊率0.354、13支全壘打、13次盜壘是大聯盟史上第5人。

大谷翔平今天是轉隊到道奇之後的第50場比賽，1局下敲出左外野安打，3局下一出局二壘有人時打成二壘滾地出局，5局下無人出局一、二壘有人則是打成中外野飛球，7局下打出一壘滾地球。

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開季50場比賽，大谷翔平的打擊率0.354，有13支全壘打、13次盜壘成功，大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）統計，大谷翔平是史上第5人在開季前50場有0.350以上打擊率、至少10轟、10盜的成績。

前4人是1958年梅斯（Willie Mays）、1997年沃克（Larry Walker）、2005年羅柏茲（Brian Roberts）以及2018年貝茲（Mookie Betts）。

此外，大谷翔平效力道奇隊的前50場比賽，累積128個壘打數則是道奇隊史第2人，僅次於曼尼（Manny Ramirez）在2008年的50場比賽137個壘打數。

關鍵字： MLB棒球大谷翔平

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