黃勇傳指前經紀公司未提供幫助　躍樂負責人回應：尊重

▲前統一獅球員黃勇傳與現合作的經紀公司負責人徐偉友 。（圖／記者歐建智攝）

記者楊舒帆／新北報導

前統一獅內野手黃勇傳發生債務問題，隱身近一周，由新經紀公司協助，於22日現身跟大家說明債務，被問及換經紀公司的問題時，他回應，未獲得前經紀公司幫助。前經紀公司躍樂則回應，之前聲明已經提過，希望大事化小，小事化無，別再對環境造成傷害。

黃勇傳遭到開除後，於16日下午傳訊息給前經紀公司躍樂，提出終止經紀合約要求。黃勇傳在事發後，找上新的經紀公司蜂巢行銷。黃勇傳22日除了說明債務問題之外，也承諾對躍樂的欠款日後會償還。不過被問及更換經紀公司的原因時，黃勇傳透露，有跟前經紀公司講過事情經過，沒有得到他們的幫助，也不知道如何處理，就選擇解約。

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躍樂負責人蔡渝翔在記者會後回應，尊重記者會，「但內容與我們跟球隊所了解的沒有差別，可惜很多想知道的還是沒獲得解答。」至於過去是否提供協助，蔡渝翔則提到，「在起初的聲明跟球隊的說法都表達的滿清楚了，可能每個人感受的程度不同，我們只能尊重，我不希望再次聲明、回覆，講越細對他的傷害越大。」

蔡渝翔期待環境別再被傷害，「辛苦現有的經紀公司，期待他們能有效解決問題，畢竟我們的立場很單純，希望大事化小，小事化無，更重要的不希望這個環境被傷害，我們還有很多很棒的選手正在努力！」

至於大家關心是否提告，蔡渝翔指出，「我們還會內部討論，但真的也不想為了這樣的事情花太多時間，我們已經佔用太多社會資源了，請大家關注職棒！有偉大的球員即將達成千安紀錄，這才是我們該喝采該關注的事情！」蔡渝翔所指的是公司旗下的球星陳傑憲，他目前累計998支安打，距離千安里程碑只差兩步。