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大谷翔平盜三壘、單場2盜連左膝褲子都破了　再1盜百轟百盜

記者歐建智／綜合報導

道奇隊大谷翔平今天（台北時間22日）對戰響尾蛇隊，4局下敲出二壘安打，再成功盜向三壘，把左膝的球補都滑破，利用捕手暴傳回來得分，6局下安打後再盜上二壘，單場2盜成功，大聯盟累積99盜是日本第3人，差1盜達成生涯「百轟百盜」。

▲道奇隊大谷翔平盜壘 。（圖／達志影像／美聯社）

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▲道奇隊大谷翔平盜壘 。（圖／達志影像／美聯社）

大谷翔平今天先發2棒指定打擊，1局下無人出局貝茲在一壘，大谷在2好2壞下的第8球，揮擊內角壞球遭到三振，貝茲利用這一球盜上二壘。

4局下大谷翔平首位上場打擊，敲出左外野二壘安打，也是自18日對紅人隊第3局開轟之後，經過3場比賽之後再打出長打。

一出局後，大谷在史密斯打擊的第2球，拔腿盜向三壘，滑向三壘盜壘成功，本季第12次盜壘成功，捕手蹲著傳三壘卻暴傳，大谷翔平利用暴傳回來攻下道奇此役第一分。

大谷翔平滑向三壘時，可以清楚看到他的左膝褲子已經滑破了，可見滑壘力道之大。一個人完成二壘安打，再盜壘成功、利用失誤回來得分。

6局下1出局三壘有人，大谷翔平打出右外野安打打進第2分，隨後再盜向二壘成功，本季個人第13盜，再靠隊友安打回來得分。

▲道奇隊大谷翔平盜壘 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇隊大谷翔平盜壘 。（圖／達志影像／美聯社）

大谷翔平本來在13日對巨人隊的比賽，從一壘盜向二壘時，投手傳一壘結果打中大谷的右臂，球滾向中外野，大谷連跑2個壘包到三壘，本來記錄是失誤，但最後大聯盟改判盜壘成功，還給大谷本季第10盜成功。

今年大谷翔平13次盜壘都成功，盜壘成功率百分之百，大聯盟生涯累積99盜成功，成為日本史上第3人，差1次完成大聯盟百盜，

本季大谷翔平已有13支全壘打、生涯累積184轟，有機會挑戰大聯盟「百轟百盜」。

大聯盟史上盜壘最多的日本球員是鈴木一朗的509盜成功，排名第2是松井稼頭央的102盜，大谷翔平有機會超越松井稼頭央。

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