運動雲

>

「不老野獸」人氣不滅！勇士林志傑締造PLG人氣王4連霸

▲富邦勇士林志傑締造人氣王4連霸、新北國王林書緯獲選年度穿著獎 。（圖／PLG提供）

▲富邦勇士林志傑締造人氣王4連霸。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／綜合報導

P. LEAGUE+ 今(22)日公佈2023～24球季年度人氣王及年度穿著，年度人氣王的部分，本季依舊進行三階段球迷票選，總共吸引224,085人次投票再創球迷參與度新高，臺北富邦勇士的林志傑在三階段投票結果都技壓群雄，創下史無前例的年度人氣王4連霸；年度穿著的部分，新北國王的林書緯持續展現對時尚的高敏感度，經常利用時尚流行單品在場下穿搭秀出自我風格，獲得記者、球迷投票的青睞，寫下年度穿著獎二連霸。

人氣王第一階段的投票先選出前8名人氣球員(每隊至少1名、至多2名)，林志傑以22,893票人氣最旺，第二階段則由8名人氣球員進行每日對決、累積最高票的2名人氣球員晉級最終票選，結果決戰戲碼由「臺灣野獸」林志傑(22,736票)對上福爾摩沙夢想家的「夢想小跑車」林俊吉(17,158票)，兩人進入第三階段最終決戰，林志傑展現「台籃GOAT」的高人氣，以16,851票贏過林俊吉的8,406票，連續4年拿下年度人氣王。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲富邦勇士林志傑締造人氣王4連霸、新北國王林書緯獲選年度穿著獎 。（圖／PLG提供）

▲新北國王林書緯獲選年度穿著獎2連霸 。（圖／PLG提供）

年度穿著獎項今年由 Bounce、COOL、GQ、JUKSY、KIKS (按媒體名稱順序排列)5家時尚潮流媒體及球迷一起進行票選，各球團提名3位入圍者，分別是臺北富邦勇士的簡廷兆、張文平、石博恩，新北國王的林書緯、李愷諺、李威廷，桃園璞園領航猿的林子洧、沃許本、李家慷，新竹御頂攻城獅的張傑瑋、施顏宗、朱雲豪，福爾摩沙夢想家的麥卡洛、林俊吉、丁冠皓，以及高雄17直播鋼鐵人的鐵米、李睿麒、王律翔等18位球員進行角逐，最後林書緯在7張選票(包含2張球迷選票)拿到3張5分、以總分21分再次拿下PLG年度穿著的殊榮。

2023-24球季年度穿著前3名得分如下：
林書緯(國王)21分
麥卡洛(夢想家)13分
張文平(勇士)11分
 

關鍵字： 富邦勇士林志傑人氣王新北國王林書緯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366