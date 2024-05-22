「不老野獸」人氣不滅！勇士林志傑締造PLG人氣王4連霸

▲富邦勇士林志傑締造人氣王4連霸。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／綜合報導

P. LEAGUE+ 今(22)日公佈2023～24球季年度人氣王及年度穿著，年度人氣王的部分，本季依舊進行三階段球迷票選，總共吸引224,085人次投票再創球迷參與度新高，臺北富邦勇士的林志傑在三階段投票結果都技壓群雄，創下史無前例的年度人氣王4連霸；年度穿著的部分，新北國王的林書緯持續展現對時尚的高敏感度，經常利用時尚流行單品在場下穿搭秀出自我風格，獲得記者、球迷投票的青睞，寫下年度穿著獎二連霸。

人氣王第一階段的投票先選出前8名人氣球員(每隊至少1名、至多2名)，林志傑以22,893票人氣最旺，第二階段則由8名人氣球員進行每日對決、累積最高票的2名人氣球員晉級最終票選，結果決戰戲碼由「臺灣野獸」林志傑(22,736票)對上福爾摩沙夢想家的「夢想小跑車」林俊吉(17,158票)，兩人進入第三階段最終決戰，林志傑展現「台籃GOAT」的高人氣，以16,851票贏過林俊吉的8,406票，連續4年拿下年度人氣王。

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▲新北國王林書緯獲選年度穿著獎2連霸 。（圖／PLG提供）

年度穿著獎項今年由 Bounce、COOL、GQ、JUKSY、KIKS (按媒體名稱順序排列)5家時尚潮流媒體及球迷一起進行票選，各球團提名3位入圍者，分別是臺北富邦勇士的簡廷兆、張文平、石博恩，新北國王的林書緯、李愷諺、李威廷，桃園璞園領航猿的林子洧、沃許本、李家慷，新竹御頂攻城獅的張傑瑋、施顏宗、朱雲豪，福爾摩沙夢想家的麥卡洛、林俊吉、丁冠皓，以及高雄17直播鋼鐵人的鐵米、李睿麒、王律翔等18位球員進行角逐，最後林書緯在7張選票(包含2張球迷選票)拿到3張5分、以總分21分再次拿下PLG年度穿著的殊榮。

2023-24球季年度穿著前3名得分如下：

林書緯(國王)21分

麥卡洛(夢想家)13分

張文平(勇士)11分

