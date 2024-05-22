擊球初速121.5英里！　海盜克魯茲創兩項史上最快紀錄

Oneil Cruz has the THREE hardest-hit balls of the night!



Two of them are the hardest-hit of the SEASON. pic.twitter.com/Oh5q3ZPoHL — MLB (@MLB) May 22, 2024

實習記者胡冠辰／綜合報導

海盜游擊手克魯茲（Oneil Cruz）今天（22日）不僅幫助球隊在9局追平比數得以續命，他先以擊球初速高達120.4英里的安打打破洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）的紀錄，9局再以121.5英里刷新紀錄，克魯茲締造了2個大聯盟史上最恐怖的紀錄。

▲克魯茲（Oneil Cruz）。（圖／達志影像／美聯社）

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克魯茲今天首打席就擊出擊球初速高達120.4英里的一壘安打，打破洋基史坦頓在5月9日的119.9英里全壘打的紀錄，成為本季最快安打。緊接著克魯斯在第3局打出116.3英里的二壘安打，第九局再敲出121.5英里的二壘安打，再度改寫自己的紀錄。

克魯茲第9局那支二壘安打也幫助海盜成功突破巨人隊終結者多瓦爾（Camilo Doval）的壓制，兩隊以6比6進入延長賽，最後海盜第十局靠著岡薩雷斯（Nick Gonzales）的再見安打以7比6擊敗巨人，實現逆轉收下勝利。

Hardest-hit balls this season:



Oneil Cruz, 121.5 MPH (tonight)

Oneil Cruz, 120.4 MPH (earlier tonight)



(via @MLB)pic.twitter.com/OB8yEeI45l — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 22, 2024

賽後克魯茲繳出5打數3安猛打賞的好表現，單場3支安打的擊球初速都超過115英哩是史上第一人，其中有2支的擊球初速更是在120英哩以上，也是史上最恐怖的紀錄。

值得一提的是，克魯茲生涯打最快的一球並不在今天，而是在2022年8月24日，當時他敲出擊球初速122.4英里的安打，目前仍是Statcast啟用以來最快、最難以突破的紀錄。

「克魯茲和他們整場比賽中都在奮鬥，」海盜隊經理謝爾頓（Derek Shelton）賽後受訪時說道，「為他們感到非常自豪，陣中很多人在比賽中都做出貢獻，他們努力完成每一次擊球，我真的為他們感到無比自豪」。