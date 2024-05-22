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超暖！　費城人強打哈波幫高中生邀約女生參加畢業舞會

實習記者李立祥／綜合報導

費城人強打哈波（Bryce Harper）不只場上是超級球星，場下更是球迷的好友。近日他幫助一位高中生邀請女生參加畢業舞會，成功約到這位女生。

新澤西州哈登菲爾德紀念高中（Haddonfield Memorial High School）的學生波特拉（Jake Portella），他想邀約萊昂內蒂（Giulia Leonetti）參加畢業舞會，「我已經想了幾個星期，我想做一些與費城人相關的事情，因為她非常喜歡費城人。我和一個朋友聊天時聊到，有些費城人的球員就住在鎮上，如果我能讓其中一個幫我，那就太酷了。」

於是，波特拉鼓起勇氣，走到哈波家門口敲門，詢問哈波是否願意幫助他，也許能拍一個短片幫忙邀約萊昂內蒂參加舞會。波特拉表示，原本還要做一個海報，並在幾天後才去邀請，哈波也記下電子郵件，以方便之後聯絡。

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但在他要離開時，哈波突然叫住他，並表示，「我們就現在做吧。」波特拉事後表示，「我當時就想，忘了海報吧，都有哈波了，海報根本不重要。」

到了萊昂內蒂家門前，波特拉身旁站著哈波，由哈波幫波特拉進行邀約，萊昂內蒂看到這個畫面相當驚喜，馬上接受舞會邀約，萊昂內蒂說：「我當時完全瘋了，他是天選之人，我當時簡直是歇斯底里，馬上哭了出來，不敢相信他真的在我面前。」

萊昂內蒂表示，「如果你是費城人的球迷，哈波將自動成為你最愛的球員。不可能不喜歡他，我當然還有其他喜歡的球員，像是瑞爾穆托（J.T. Realmuto），波姆（Alec Bohm）現在狀況也很火熱，但哈波實在是太不可思議了。」

▲費城人強打哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人強打哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球費城人哈波

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