韓媒爆料韓職多隊對中職洋投有興趣　點名艾士特、羅戈

▲富邦悍將洋將羅戈。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中職今年不少洋投繳出好表現，已經吸引韓職關注，根據韓媒《日刊體育》報導，有多支球團正在從中職尋找頂替洋將的人選。

中職有不少洋投擁有韓職經驗，相對不會有適應問題，例如統一獅勝騎士、兄弟猛登（以上前起亞虎），艾璞樂（前Kiwoom英雄），此外還有擁有日職資歷的邦威斯及大聯盟資歷的羅戈。

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過去從中職挖角的成功案例，包含象魔力、威達爾等，韓職球團相關負責人受訪指出，「季中考察中職是很自然的事，就像去美國尋找球員一樣。」報導也舉例，近日韓華鷹團長孫奕曾到台灣。

隨著韓職對中職洋投興趣增加，中職球團也有自救措施，例如全額保障並在合約中加入各種條款。某位A球團的外籍球探表示，「大多數去台灣的球員合約都有逃脫條款，時間落於6月中或7月中。」這期間是最有可能轉戰韓職的時間點。

韓媒報導，目前最受矚目的洋投是兄弟艾士特，是擁有大聯盟資歷的左投，善用各種變化球，包含滑球、變速球及滑球，上季開始在中職有好表現，目前8場出賽，防禦率2.16。

某位B球團的外籍球探表示，「運動家最近簽下道格（Robert Dugger） ，就能看出美國球員市場規模。有傳言說，猛登因為稅務問題難以回到韓國，不過可以考慮羅戈，他目前防禦率（1.83）排名第二。」

▲中信兄弟洋將艾士特。（圖／中信兄弟提供）