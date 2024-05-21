柯瑞的乾妹露小蠻腰開球！大谷翔平特別指導　身高跟老婆成話題

▲美國女子職籃WNBA布林克(Cameron Brink，右)與大谷翔平 。（圖／翻攝自道奇推特）

記者歐建智／綜合報導

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)的「乾妹」布林克(Cameron Brink)，今天（台北時間）為道奇隊開球，賽前接受日籍球星大谷翔平的指導，二人有說有笑，最後布林克順利開球成功，她說：「這真是太特別了。」

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布林克代表史丹佛大學奪得NCAA女籃冠軍，在4月中旬的美國女子職籃WNBA選秀，首輪第2順位被洛杉磯火花（Los Angeles Sparks）選進。

身高193公分的布林克，有一雙逆天長腿，還留著一頭夢幻金色長髮，五官十分細緻，外貌亮眼，吸引眾多球迷的目光。

她與選秀首輪第4順位的傑克森（Rickea Jackson）今天受邀到道奇球場，為道奇與響尾蛇的比賽開球。

▲美國女子職籃WNBA布林克(Cameron Brink，右)與傑克森（Rickea Jackson，左）為道奇開球 。（圖／達志影像／美聯社）

布林克和傑克森花了早上的時間練習投球技巧。當二人在比賽前進入道奇的更衣室時，布林克甚至獲得大谷翔平的指導，還一起合照，大谷的妻子田中真美子以前也是日本籃球明星。

由於布林克身高193公分與大谷翔平一樣高，成為二人見面聊天的話題，也成為網友討論的重點。二人也聊到田中真美子，布林克說她希望可以去打奧運，大谷翔平則說，田妕真美子想去看布林克的職業女籃的比賽。

道奇隊外野手維加斯（Miguel Vargas）接住了布林克的開球，球正好投到手套上，他笑著說：「她應該加入球隊。」