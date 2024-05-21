職棒之父洪騰勝熱愛棒球首屆名人堂得主　84歲還可以9局完投勝

▲洪騰勝。（圖／資料照）

體育中心／綜合報導

「職棒之父」洪騰勝驚傳「忘年戀」，結合棒球元素的名人堂花園大飯店由新團隊接手營運。洪騰勝熱愛棒球，一手組建兄弟象棒球隊，大力奔走推動成立中華職棒，而有「職棒之父」之稱，2022年以84歲高齡在一場軟式棒球賽完投9局勝投。

洪騰勝是台大畢業，經營兄弟飯店有成之後，1984年成立兄弟象棒球隊，從乙組打起，之後升上甲組，1987年開始推動職棒成立，該年12月號召味全、統一、長榮海運共襄盛舉，成立「職業棒球推動委員會」。

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1989年10月23日，中華職棒聯盟在兄弟飯店舉行成立大會，4支球隊是兄弟象、味全龍、統一獅及三商虎，由當時棒協理事長唐盼盼擔任會長，洪騰勝出任秘書長。

洪騰勝之後解密最後長榮海運為什麼沒有加入職棒，他表示，原本長榮集團創辦人張榮發同意，但是堅持要跟業餘分開，不能一元化，雙方想法不同，長榮沒有組隊，改找大學同學三商總裁陳河東組隊。

他在擔任中華職棒秘書長到1991年，就卸下身分退居到球隊幕後，兄弟象在2009年季後發生黑象事件，2013年12月轉賣給中國信託。

▲第一屆全國大專軟式棒球賽記者會。中華職棒之父洪騰勝（圖／記者李毓康攝）

2018年3月8日洪騰勝爆料當初會賣掉兄弟象，是很不得已，因為疏於注意，有一半左右的球員涉賭，本來想說基於社會服務繼續經營球隊，後來想想，有很好的買家就賣了。

由於引起球迷熱議，對於造成中信兄弟困擾與外界誤解，洪騰勝親自致電及寫信給中信兄弟球團表達歉意。

台灣棒球名人堂在2014年成立，洪騰勝著力甚深也是推手之一，而且也是第一屆棒球名人堂得主，之後利用龍潭球場的土地興建名人堂花園大飯店，裡面有「棒球名人堂」文物。

▲洪騰勝。（圖／資料照）

2017年再成立「大專院校軟式棒球推展協會」，推廣軟式棒球，舉辦全國大專院校軟式棒球聯賽在2018、2019年打了2屆，之後因疫情停辦，比賽免報名費，比賽獲勝還能拿獎金，參加比賽還有贊助車資、球具，總獎金超過100萬。

洪騰勝愛打棒球，以前幾乎每周都去打軟式棒球賽，他曾說：「我的目標是打到85歲。」2020年12月29日隔天將過83歲生日，洪騰勝在中華職棒退役球員軟式棒球賽，先發投3局退場，之後再後援3局，投了6局失2分拿到勝投，還敲出1支安打。

2022年84歲洪騰勝率領台大OB化身的兄弟飯店棒球隊，與名人堂投手李憲宗領軍的歐立諾棒球隊友誼賽，形成兩位名人堂「167歲」對決，洪騰勝完投9局失4分拿到勝投。

▲李憲宗（左）與洪騰勝（右）。（圖／台灣棒球名人堂協會提供）