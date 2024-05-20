中職重播挑戰權新規定出爐　「2+N」模式28日起適用

▲平野惠一。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

近日中職發生重播挑戰用盡的爭議，20日召開總教練會議討論，採用日職模式在2次挑戰失敗前，都能持續使用挑戰權，預計於28日起啟用。

聯盟祕書長楊清瓏表示，今天最主要是討論挑戰次數的調整，根據去年2023的資料來看，全年單隊單場在8局結束前挑戰兩次全成功的機率雖僅為9.1％，但為了減少誤判影響比賽的結果，因此特別提出在總教練會議討論。

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會中，聯盟張展榮裁判長表達可以依循NPB日本職棒的挑戰模式，每隊各有2次挑戰權，挑戰失敗才扣次數，可降低誤判對於比賽結果的影響，聯盟裁判們也可以自我檢視一起成長。

楊清瓏表示，這個題目討論非常熱絡，聯盟也提出各國聯盟與國際賽的模式，各隊都有提出各種不同意見，有認為維持現狀，也有2+1、2+N的模式，經過大家熱烈討論交流後也取得共識，確定使用日本職棒2+N模式，但8、9局主審可視情況主動啟動挑戰權維持現狀，進入延長賽則各隊次數歸零，各擁有1次挑戰權，成功可保有繼續挑戰的機會。

另外針對本壘攻防的議題，各隊教練也提出很多看法，大家也提出，讓本壘攻防回歸波西條款本意，「本壘攻防時，除非捕手先接到球，否則捕手不能進入跑者有得分意圖的本壘路徑。若捕手在接到球前，進入跑者路徑，主審得以判定跑者安全上壘得分。」取消相關但書，包含接球路徑預測，在未接到球之前都不應該阻擋跑者路徑。今日會議相關規定將在5月28日起適用。