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MVP魔咒延燒9年！約基奇3度中招　本季薪資前10球星全出局

▲▼NBA本季薪資前10名球員，沒有任何一位晉級分區冠軍賽。（圖／記者游郁香製）

▲NBA本季薪資前10名球員，沒有任何一位晉級分區冠軍賽。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍金塊在西區準決賽遭灰狼20分大逆轉，2連霸美夢破碎，本季薪資排行榜前10名中「僅存」的3屆年度MVP約基奇(Nikola Jokic)也宣告出局，自灣區天王柯瑞(Stephen Curry)2014-2015賽季贏得MVP又率隊奪冠後，NBA連9年的「當季MVP」都無緣總冠軍，形成另類魔咒。

金塊雖一度在季後賽次輪3勝2敗聽牌，最終還是沒能成為史上第6支，在7戰4勝制系列賽前2場主場都輸，最後仍逆轉晉級的隊伍，他們在搶七戰下半場全面熄火，花光20分領先優勢，終場以90比98遭到淘汰，此系列賽場均能砍29分、9助攻和8籃板的約基奇，第3度遭MVP魔咒纏身。

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▲▼灰狼戈貝爾、艾德華茲；金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

自勇士一哥柯瑞2014-2015賽季贏得年度MVP又奪冠後，NBA連9年的「當季MVP」都無緣總冠軍，柯瑞2016年全票衛冕年度MVP，總決賽卻在3勝1敗下被逆轉，接著2017年衛斯布魯克(Russell Westbrook)、2018年哈登(James Harden)、2019與2020年安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、2021與2022年約基奇、2023年恩比德(Joel Embiid)再到今年的約基奇，都是此魔咒的受害者。

▲▼灰狼艾德華茲、唐斯；金塊約基奇、莫瑞。（圖／VCG））

▲金塊約基奇、灰狼唐斯。（圖／VCG）

值得一提的是，「字母哥」與約基奇都是在尋求3連霸年度MVP獎項失利的那一季拿下個人生涯首冠，這個「MVP魔咒」已經延燒9年，就看未來誰能「終結」此魔咒。

約基奇的季後賽之旅告終，也意味著本季薪資前10名的球星全數在季後賽出局。「小丑」本季以4760萬7350美元名列第4，他本來就是這份榜單中唯一挺進次輪的球員，最終他也沒能晉級分區冠軍賽；薪資排行前15名中，只有排在第13的灰狼巨塔戈貝爾(Rudy Gobert)的季後賽之旅還在持續。

▲▼金塊約基奇、莫瑞、灰狼蟻人艾德華茲。（圖／VCG）

▲金塊約基奇、灰狼唐斯。（圖／VCG）

關鍵字： NBA金塊約基奇

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