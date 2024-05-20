戈貝爾迎著金塊MVP轉身跳投　約基奇：灰狼陣容衝著我們來

"The Rudy Gobert turnaround was crazy!" - KAT

"I was like yeah we probably got 'em." - Ant



Wolves' duo reflects on when they felt they took control of Game 7 #NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/S5d567aiX1 — NBA (@NBA) May 20, 2024

記者游郁香／綜合報導

灰狼今(20)日在次輪搶七戰上演20分大逆轉，成為史上首支上半場落後15分以上，最終還能獲勝的隊伍，挺進睽違20年的西區冠軍賽，被巴克利(Charles Barkley)狠酸G7應該坐板凳的4屆最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert)，決勝節在金塊3屆MVP約基奇(Nikola Jokic)面前轉身後仰跳投，讓隊友驚艷不已。

RUDY GOBERT... THE FALLAWAY J!



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灰狼在G7生死戰上半場落後15分，過去從沒有任何一支相同處境的隊伍在下半場成功逆轉，明尼蘇達卻成了「例外」，先發5虎和最佳第6人里德(Naz Reid)全都跳出來追分，巨塔戈貝爾與里德決勝節開局連續得分，一舉率隊超前比數，扭轉了戰局。

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▲灰狼戈貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，受到不少冷嘲熱諷的4屆最佳防守球員戈貝爾，在比賽還剩7分43秒時在金塊MVP約基奇面前完成轉身後仰跳投，這一球讓所有人驚豔。一哥唐斯(Karl-Anthony Towns)直呼太瘋狂，「蟻人」愛德華茲(Anthony Edwards)則表示，「我覺得就是那個時刻，我知道我們要贏了。」

灰狼下半場得分以60比37碾壓金塊，終場以98比90淘汰衛冕軍，闖進苦等20年的西區冠軍賽。明尼蘇達完成搶七戰史上最大的逆轉秀，也是歷史首支G7半場落後15分以上，最終還能獲勝的隊伍。

"I think they're built to beat us."



Nikola Jokic on if the Timberwolves could be rivals moving forward.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/xWuyXEEVB0 — NBA (@NBA) May 20, 2024

金塊一哥約基奇賽後向灰狼致敬，「我認為他們組成了一支能擊敗我們的球隊，看看他們的陣容就知道。他們擁有兩位全明星球員和兩位年度最佳防守球員。」他還特別誇讚36歲資深主控康利(Mike Conley)，稱他是聯盟中最被低估的球員，「我喜歡這個傢伙。」

▲金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

戈貝爾則說，金塊讓他們變得更好，他也提到，很開心教練團沒有「聽取」巴克利的建議，讓自己在搶七戰坐板凳。

《The Ringer》名記者歐康納(Kevin O'Connor)讚嘆，灰狼繳出有史以來最棒的防守表現之一，贏得這場史無前例的逆轉勝。

灰狼強大的韌性讓金塊記者辛納(Mike Singer)折服，「金塊的衛冕之旅結束了。不得不尊重明尼蘇達的頑強精神，艾德華茲是『真理』。」

▲灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）