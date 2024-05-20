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達成美日200勝壯舉　達比修有妙答：因為NHK中斷轉播大谷

記者歐建智／綜合報導

聖地牙哥教士隊日籍投手達比修有今天（台北時間20日）對勇士隊先發7局，沒有失分，拿到勝投，達成了日美通算200勝的壯舉，他笑說：「因為今天NHK中斷轉播大谷翔平的比賽，專門為我轉播，所以希望今天可以拿200勝。」

達比修有本來18日要先發，由於惡劣天氣而推遲。多休息1天在今天先發，重新調整狀態達成紀錄，7局用99球，僅被2支安打，9次三振，沒有失分。

▲聖地牙哥教士隊日籍投手達比修有 。（圖／達志影像／美聯社）

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▲聖地牙哥教士隊日籍投手達比修有 。（圖／達志影像／美聯社）

賽後採訪展現了達比修的個性。當NHK記者問他達成美日200勝的感想，他回答說：「由於NHK今天沒中斷轉播大谷翔平的比賽，專門為我進行轉播，所以我希望能在今天達成200勝。」

達比修有接受了右手肘韌帶移置換手術，終於走到日美通算200勝，成為繼野茂英雄和黑田博樹之後的第3位日本球員。

「當我成為職業球員時，有很多事情發生，其中有日本火腿隊和火腿隊球迷，整個日本。感謝他們培養了我，這是我的基礎。我會一直懷著感激之情，並繼續努力。」達比修有說。

達比修有在達成紀錄後露出了一絲欣慰的表情，他說：「現在我可以稍微鬆一口氣了，我希望繼續努力，爭取達到201勝。」

關鍵字： MLB棒球達比修有

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