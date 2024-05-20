溜馬睽違10年挺進NBA東區決賽　搶七戰67%命中率史上最狂

Tyrese Haliburton and Pascal Siakam lead the @Pacers in Game 7 to advance to the ECF!



Haliburton: 26 PTS (14 in 1Q), 10-17 FGM, 6 3PM, 6 AST

Siakam: 20 PTS (11 in 1Q), 8-15 FGM, 4 REB, 4 AST



Indiana's 67.1 FG% is the highest percentage in a playoff game in NBA history pic.twitter.com/6dv3EasEwH — NBA (@NBA) May 19, 2024

記者游郁香／綜合報導

陣中出現6名傷兵的尼克，今(20)日回到麥迪遜花園廣場與溜馬進行搶七生死戰，儘管迎回左腿拉傷的前場大將阿努諾比(OG Anunoby)，但擋不住對手猛烈的火力，溜馬首節就猛灌39分，上半場打完拉開22分領先，終場以NBA季後賽史上最高的命中率67.1%攻下130分，以多達21分差距挺進東區冠軍賽。

Finished business in Game 7… Next up, the Eastern Conference Finals



IND-BOS GAME 1 • Tuesday, at 8pm/et on ESPN #NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/zOcp2iRFHH — NBA (@NBA) May 19, 2024

溜馬本季例行賽場均能砍123.3分，名列歷史第6，單季還有11度轟破140分，寫下聯盟新紀錄。進入季後賽，他們的進攻火力並未減弱，在次輪關鍵的搶七大戰，印第安納首節就猛灌39分，前11次投籃命中10球，上半場38投29中，團隊命中率達到76.3%，將比數改寫為70比55、22分差。

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尼克下半場試圖反擊，一度憑藉一波12比3攻勢，將分差縮小到67比73，無奈接下來連續出現3次失誤，溜馬再次拉開14分領先，之後也沒再給大蘋果軍團機會追近，終場就以130比109狂勝21分，挺進睽違10年的東區冠軍賽，單場67.1%的命中率，締造NBA季後賽史上新高。

The @Pacers advance to the Eastern Conference Finals!#NBAConferenceFinals presented by Google Pixel pic.twitter.com/OXMi3zGDmi — NBA (@NBA) May 19, 2024

溜馬少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)在這場生死戰高效演出，17投10中飆出26分、6助攻和4籃板，三分12投6中。談到團隊的快節奏，他自豪表示，那種覺得不能在季後賽打這麼快，是一種「老派」的想法。

▲溜馬少主哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

當家中鋒透納(Myles Turner)指著哈利伯頓說，「我們的進攻表現是歷史性的，但這個傢伙讓一切運作起來，每個人都跟隨他的腳步。在客場搶七能做到這一點很了不起，但我認為這就是我們整季一直在做的事，我們能夠在最大的舞台上展示出來。」

溜馬主帥卡萊爾(Rick Carlisle)告訴子弟兵，「當你們在麥迪遜花園廣場贏下搶七戰時，已經創造歷史了。」印第安納接下來將與本季聯盟頭號種子塞爾提克爭搶東區冠軍，他們前一次爭東冠時敗給了熱火。

▲溜馬少主哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

尼克這一戰雖迎回左腿拉傷的前場大將阿努諾比，但他只打了5分鐘就退場；哈特(Josh Hart)也是強忍腹部拉傷硬打，他最終犯滿離場，貢獻10分、8籃板；當家主控布朗森(Jalen Brunson)下半場遭逢左手骨折，留下17分、9助攻的數據。

▲尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）