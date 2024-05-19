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索托單場4支4雙響砲！繳轉戰洋基代表作　續約「歡迎來談」

▲洋基強打外野手索托。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基強打外野手索托。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

紐約洋基今(19)日在主場迎戰芝加哥白襪，洋基靠著休賽季交易來的強打索托(Juan Soto)打出本季代表作，單場4打數全敲安，其中還包含兩支全壘打、3分打點，再加上「怪力男」」史坦頓(Giancarlo Stanton)此役也掃出本季第11轟，以及先發投手吉爾(Luis Gil)6局14K只失1分的超好投，終場洋基以6比1大勝白襪，豪取近期六連勝！

索托此一首打席就敲出一支遠達417英尺的陽春彈，本季雙位數全壘打正式達標，接著他在第5局的第三打席再掃出一支中外野方向437英尺的超遠陽春砲，他還先目送了小白球飛上第二層看台才開始跑壘，完成了生涯第18次單場多支全壘打的表現。

他加入史坦頓與「隊長」賈吉(Aaron Judge)的行列，成為球隊當中第三位本季達到雙位數全壘打的打者，紐約洋基也是全聯盟本季目前唯一一支陣中有三位超過十轟打者的球隊。

其實索托在此戰之前陷入一段時間小低潮，近期31打數只敲出4支安打，使得他的打擊率從原本超越.330，跌到三成保衛戰，在本場比賽單場敲出4支安打加上一次保送，五個打席全上壘之後，他自己也鬆了一口氣，「今天是開心的一天，我一直在努力調整揮棒，試圖找回賽季第一個月的感覺跟自信。」

▲洋基強打外野手索托。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基強打外野手索托。（圖／達志影像／美聯社）

今年賽季結束後將成為自由球員的索托，轉戰洋基後打出生涯又一高峰，也讓洋基急著端上大合約綁人，球隊老闆之一的史坦布瑞納(Hal Steinbrenner)直言，希望索托能在洋基渡過剩餘的職業生涯，而索托則表示，他一直都「歡迎」球隊來談，不過會把合約談判全權交給他的經紀人，也是著名的「吸血鬼」經紀人波拉斯(Scott Boras)，而目前最新傳聞指出，波拉斯傾向讓索托到自由球員市場先試水溫，洋基想成功留人並不是一件易事。

關鍵字： 索托洋基MLB

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