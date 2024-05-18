灰狼蟻人連「嗆聲」都像喬丹？　談搶七作客金塊：世上最棒感覺

Anthony Edwards can shrug off the Michael Jordan comparisons, but these similarities just keep on popping pic.twitter.com/EHzsjB3tQH — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 17, 2024

記者游郁香／綜合報導

灰狼在西區準決賽G6狂勝45分，逼出搶七大戰，距離20年來首度晉級分區冠軍賽僅差1勝，當家球星「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)坦言，要在衛冕軍金塊主場取勝難度很高，但這正是他喜歡的挑戰，「身為一名競爭者，這是世界上最棒的感覺之一。」

▲金塊與灰狼20日將展開搶七大戰。（圖／記者游郁香製）

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22歲的艾德華茲被多名NBA天王點名將是聯盟「下一個門面」，今年首度打進分區準決賽的他，面對尋求衛冕的金塊，硬是率隊逼出搶七戰，他過去6戰場均能砍29.7分、5.5助攻、4.7籃板和1.5抄截，三分命中率突破4成。

艾德華茲本季前10場季後賽場均30.2分，這項數據高居歷史第3，僅次於2001年布萊恩(Kobe Bryant)的32.4分、2006年詹姆斯(LeBron James)的30.9分。

▲灰狼艾德華茲。（圖／CFP）

儘管艾德華茲表明不希望大家一直拿他與喬丹(Michael Jordan)相比，他自認無法與「籃球之神」相提並論，不過美國媒體依舊樂此不疲，除了場上的美技比較，《ClutchPoints》還列出兩人「嗆聲」的內容，直言他們的相似之處不斷浮現。

Reporter: "Did you really tell the locker room staffer in Denver you were going to be back for Game 7?"



Anthony Edwards': "Hell yeah! They know. Y'all was in there. I told them, 'I'll see y'all motherf*ckers for Game 7.'" pic.twitter.com/IR3SMjQKWN — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 17, 2024

艾德華茲在G5敗給金塊賽後，告訴丹佛休息室的工作人員，「我們G7再見，你們這些混蛋。」喬丹則曾在1987年對老鷹賽前，跑到對手的休息室嗆聲，「這將是一個他X的漫長夜晚。」他也說到做到，該役暴砍了61分。

灰狼將在台灣時間20日上午8點到金塊主場出戰G7，有機會搶下暌違20年的西區冠軍賽門票，對此艾德華茲坦言，「他們是衛冕冠軍，所以會非常困難。他們在主場，在自己的地盤，他們的球迷很瘋狂，現場會非常嘈雜。」

▲灰狼艾德華茲。（圖／CFP）

「但我覺得身為一名競爭者，這是世界上最棒的感覺之一。我非常興奮，非常開心。我準備好了。」艾德華茲信心滿滿說道。