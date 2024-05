灰狼蟻人連「嗆聲」都像喬丹？　談搶七作客金塊：世上最棒感覺

Anthony Edwards can shrug off the Michael Jordan comparisons, but these similarities just keep on popping pic.twitter.com/EHzsjB3tQH

記者游郁香/綜合報導

灰狼在西區準決賽G6狂勝45分,逼出搶七大戰,距離20年來首度晉級分區冠軍賽僅差1勝,當家球星「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)坦言,要在衛冕軍金塊主場取勝難度很高,但這正是他喜歡的挑戰,「身為一名競爭者,這是世界上最棒的感覺之一。」

▲金塊與灰狼20日將展開搶七大戰。(圖/記者游郁香製)

22歲的艾德華茲被多名NBA天王點名將是聯盟「下一個門面」,今年首度打進分區準決賽的他,面對尋求衛冕的金塊,硬是率隊逼出搶七戰,他過去6戰場均能砍29.7分、5.5助攻、4.7籃板和1.5抄截,三分命中率突破4成。

艾德華茲本季前10場季後賽場均30.2分,這項數據高居歷史第3,僅次於2001年布萊恩(Kobe Bryant)的32.4分、2006年詹姆斯(LeBron James)的30.9分。

▲灰狼艾德華茲。(圖/CFP)

儘管艾德華茲表明不希望大家一直拿他與喬丹(Michael Jordan)相比,他自認無法與「籃球之神」相提並論,不過美國媒體依舊樂此不疲,除了場上的美技比較,《ClutchPoints》還列出兩人「嗆聲」的內容,直言他們的相似之處不斷浮現。

Reporter: "Did you really tell the locker room staffer in Denver you were going to be back for Game 7?"



Anthony Edwards': "Hell yeah! They know. Y'all was in there. I told them, 'I'll see y'all motherf*ckers for Game 7.'" pic.twitter.com/IR3SMjQKWN