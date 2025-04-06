佐佐木朗希客場出賽無懼噓聲、球速更快　老將捕手：他沒問題

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇火球男佐佐木朗希今（6）日迎來大聯盟第3次先發，面對費城人主投4局失1分，用68球被敲3安、送出4次三振，助球隊以3比1獲勝。本場比賽是朗希首度與老將捕手巴恩斯（Austin Barnes）搭檔，賽後巴恩斯表示滿意本場合作，並給予高度肯定，「他沒問題。」

巴恩斯表示，「他前2場還在適應，但今天看起來明顯比較自在，可能是因為離開洛杉磯到客場，遠離一些外在壓力的關係，他的速球比前2場更出色，這是最明顯的差異。」

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朗希透露，2天前他在牛棚練投時，有找回良好感覺，巴恩斯也表示，「他今天特別有自信，能投出98英里（約158公里）、帶有尾勁的速球。」他接著說，「朗希今天能靈活搭配速球、指叉球、滑球，讓我們在2好球時的指叉球特別有威脅。」

巴恩斯進一步分析決勝球，「有些打者預期朗希會投指叉，但他速球也很好，而且滑球也是非常好用的武器，今天整體投得不錯，未來他一定能自己完成比賽。」

賽前，朗希主動用英語向巴恩斯說了一句「Come on, let’s go」，讓這位經驗豐富的捕手笑著回憶，「我很高興聽到那句話，代表他處在很好的心理狀態。」

巴恩斯也盛讚朗希即使在客場面對滿場噓聲，也絲毫不受干擾，「也許他聽不太懂那些話，但他在那種環境下仍能投出好內容，讓我很開心。」