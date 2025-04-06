佐佐木朗希控球回穩！差3出局大聯盟首勝　教頭解釋換投原因

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇投手佐佐木朗希在6日（台灣時間）對戰費城人的比賽中擔任先發，主投4局無人出局時退場，總計被敲3支安打、失1分。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，「從第一局之後他逐漸穩定下來，表現相當不錯。」

佐佐木在首局就面臨失分危機，當時一出局二、三壘有人，4棒鮑姆（Alec Bohm）擊出二壘滾地球，讓費城人先馳得點。不過道奇立刻在2局上由E.赫南德茲（Enrique Hernández）轟出2分砲完成逆轉，佐佐木之後也逐漸進入狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「他在第一局之後逐漸冷靜下來，和上次登板相比，這次能更穩定地投出好球，也製造了許多揮空與軟弱擊球，整體來說控球進步很多。」羅伯茲教練如此分析。

第5局開局後，佐佐木被打者選到四壞球並挨了右外野安打，形成無人出局一、二壘有人的危機，隨即被換下場。當時距離奪下美職生涯首勝僅差3個出局數。

羅伯斯進一步解釋：「我希望讓他累積一次成功的經驗，也希望他能在領先的情況下退場，這是非常正面的收穫，對他下一場登板也會有幫助。朗希已經把自己能做的都做出來了，當時換投是必要的。他還想繼續投，這對一位年輕投手來說，是件好事。」