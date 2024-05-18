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湖人頭號目標恐留隊　詹皇回克里夫蘭為觀察騎士主控？

▲▼騎士米歇爾、賈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士米歇爾、賈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

 記者游郁香／綜合報導

騎士當家球星米歇爾(Donovan Mitchell)被點名是湖人頭號引援目標，但《The Athletic》報導，聯盟越來越多人認為，這位5屆全明星後衛今夏將續約。若是無法得到「蜘蛛人」，洛城可能會考慮他的搭檔賈蘭德(Darius Garland)，傳出詹姆斯(LeBron James)之前回騎士主場，就是為了仔細觀察克里夫蘭主控。

湖人記者布哈(Jovan Buha)日前公開表示，紫金大軍第3巨頭最可能的人選，已經從老鷹一哥楊恩(Trae Young)變成「蜘蛛人」米歇爾，就在外界紛紛預估這位5屆全明星後衛將離開克里夫蘭之際，情況又出現轉折。

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▲▼騎士米歇爾、賈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士米歇爾、賈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

《The Athletic》報導，「聯盟越來越多的人認為，騎士將獲得他(米歇爾)的承諾，達成高薪續約，讓他在30歲生日後繼續留在克里夫蘭。」騎士當初為了得到米歇爾，送走非常多的籌碼，因此他們不惜一切代價留住他，並不令人意外。

被自家隨隊記者費多爾(Chris Fedor)爆料對騎士隊友不滿的米歇爾，也透過《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)澄清，自己在克里夫蘭過得很開心，以目前的狀況來看，他留隊的機率大增。

▲▼騎士米歇爾、賈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士賈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)披露，若米歇爾決定久留克里夫蘭，他的搭檔賈蘭德的經紀團隊可能會就他潛在的新東家進行討論。

《NBA Analysis Network》記者阿夫塞斯(Grant Afseth)報導，「雖然這只是猜測，但一些與我們交談的聯盟人士認為，詹姆斯利用回到克里夫蘭場邊觀戰的機會，更仔細地觀察了《Klutch Sports》的客戶賈蘭德，他是湖人潛在的交易目標。」

據布哈的消息，湖人休賽季的運作，都是以詹姆斯下季繼續留隊為前提。有鑑於洛城主控羅素(D’Angelo Russell)連2年季後賽對強敵金塊都「手軟」，或許紫金大軍今夏應該努力爭取騎士主控賈蘭德，24歲的他本季場均能砍18分、6.5助攻，他2021-22賽季曾打出生涯最佳表現，繳出場均21.7分、8.6助攻。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇騎士米歇爾賈蘭德

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