U18世界盃／推測奧川恭伸對中華隊　打線要找突破點

▲U18日本隊，佐佐木朗希（左三）。（圖／甘霖廣告提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U18中華隊1日以5比4險勝西班牙，預賽取得2勝1敗，2日對戰勁敵日本隊，中華隊推測將由奧川恭伸掛帥先發，他在甲子園曾演出單場23K好投，中華隊第4棒李灝宇也說，很期待對決他。

日本隊第一場比賽陷入苦戰，直到8局才逆轉西班牙，第2戰輕取南非，1日對決日本打線大爆發，以16比7獲勝，是目前B組唯一全勝隊伍。

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日本隊陣中強投齊聚，除了「令和怪物」佐佐木朗希之外，奧川恭伸也曾演出165球完投14局猛飆23K的紀錄，中華隊總教練周宗志推測，「明天（2日）應該是奧川恭伸會對我們，他在日本投手群裡面最穩定，甚至比佐佐木還穩定，打線勢必會辛苦一點，還是希望球員能找到突破點。」中華隊第4棒李灝宇說，能跟他對決也能學習到很多，很期待。

奧川恭伸1日一度進牛棚熱身，但日本隊拉開比數後他就休息，甚至追近比數後也沒有在熱身。由於他剛結束夏季甲子園進入疲勞期，進入國家隊後，跟其他投手比起來調整也較慢，他此戰牛棚後透露，「感覺有好一點了。」佐佐木朗希右手中指受傷，不過1日開始拆開OK繃傳接球練習，預賽出賽機會不大，但複賽就有可能復出。

觀察日本隊這3場投手調度，只有首戰隊西班牙的先發投手池田陽佑投滿2局，近兩戰對南非、美國都採車輪戰，不超過3局，因此也不排除對中華隊採車輪戰的可能性。