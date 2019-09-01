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U18世界盃／花兩小時研究西班牙　林昱珉8K好投自評80分

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▲林昱珉。（圖／甘霖廣告提供）

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記者楊舒帆／綜合報導

U18中華隊1日面對西班牙，靠著林昱珉6.2局僅失1分好投，拿下勝利，總教練周宗志稱讚子弟兵表現有90分，曲球有發揮，不過林昱珉認為還也進步空間，只給自己80分。

林昱珉表示，「前3局壞球走在前面，他們是變化球打不好，但前3局我的變化球落差，還好後面有用球數減少，局數有多吃一點。」雖然前3局內容不太滿意，但其實林昱珉直到5局才被敲1支安打，他說，「因為高的球被打的機率高，所以直球、變速球都壓低，然後曲球好球率高，其實用球數還可以再更少，本來想投到8局，甚至完投。」

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林昱珉用104球投6.2局，僅被敲出1安打，飆8K，有3次保送，失1分。總教練周宗志也提到，「他直球前幾局狀況不好，本來設定變化球為主，還好變化球有壓制對方，4局有好起來，曲球運用也不錯，表現有90分，讓他投104球，隔場3天，投手調度更彈性。」

全面壓制西班牙隊，林昱珉透露，「昨天看他們對巴拿馬和日本的影片討論了兩小時，看得出來如果巴拿馬投手只要搶到好球數，他們就會打不好，尤其遇到有些變化球，西班牙就會打出滾地球。」中華隊此戰艱辛地在雨中奮戰，人工草皮滾地球加快滾動速度也是變數之一，幸好全場只有1次失誤過關。

林昱珉退場後，潘文輝接替1局碰上危機提前讓余謙登板，被敲二壘安打讓比數追近至僅領先1分，周宗志坦言，「潘文輝狀況不差，但不希望分數被追近，所以提前讓余謙登板，沒想到失投的指叉球被敲二壘安打。」最後余謙9局上連飆3K，霸氣守住勝利。

關鍵字： U18世界盃中華隊
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