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中職／洪總少見他憂愁　「酒窩大砲」朱育賢找回笑容

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▲Lamigo桃猿朱育賢全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo桃猿朱育賢全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿朱育賢徹底甦醒，1日繼續交手統一獅，單場5支4，連兩場開轟，本季第28轟出爐，刷新個人單場新高紀錄，助猿終場11比3擊敗統一獅，終止對戰4連敗。總教練洪一中也開心子弟兵找回失去的笑容，朱育賢說：「謝謝教練、隊友這段時間的鼓勵，笑是自己很大的優點，很抱歉把自己的優點藏住了，希望以後能以笑容面對每場比賽。」

朱育賢上半季敲出22發全壘打，轟破半季全壘打紀錄，但下半季「卡彈」，8月31日久違開轟，且單場雙響砲，個人包辦5打點，今天首局首打席又轟出3分砲，接下來3打席都有敲安，此役5打數4安打，貢獻4打點，兩戰合計10支7，包辦9打點，找回火燙手感。

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朱育賢下半季陷入低潮，洪總也發現到不同，「前陣子真的太急了，原本的笑容已經不在，我真的很少看到朱哥臉上是憂愁的，他平常就是一位陽光男孩、很開朗。」洪總說，「有跟他說不用太擔心，平常心面對，當然後面的人一直在追趕，會在意是在所難免的。」

上半季繳出亮眼成績，朱育賢坦言，反而讓自己受到侷限，心態整個亂掉，「數據擺在那裡，說不在意是騙人的。」這兩場找回手感，他盼保持下去，「打職棒第4年了，心態上必須更強壯，如果想要更好，這必須去克服，希望往後能夠發自內心給予自己信心，每一次比賽都用相同心態面對，微笑開心面對每場打擊。」

陷入憂愁的朱育賢，這段期間特別感謝家人的支持，昨天轟出全壘打之後，雙手比出「11（老婆的綽號）」的手勢，向老婆隔空傳情，「很謝謝她以及家人的鼓勵，他們告訴我要笑，笑是自己很大的優點，小胖（林泓育）、阿文（郭嚴文）學長也常常以笑容面對挑戰，這是我應該要學習的地方，希望往後能微笑開心面對每場打擊。」

▲Lamigo桃猿朱育賢全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲朱育賢隔空傳情（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中華職棒中職朱育賢Lamigo桃猿統一獅
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