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中職／蘇永康相隔2年二度獻唱　沒想到桃猿將轉手

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▲蘇永康二度為Lamigo桃猿開唱。（圖／Lamigo桃猿提供）

▲蘇永康二度為Lamigo桃猿開唱。（圖／Lamigo桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

香港歌手蘇永康睽違2年，再度受邀擔任Lamigo桃猿表演嘉賓，31日將演唱多首經典歌曲，他說：「希望可以帶大家重回90年代，回顧華語歌曲的黃金年代。」

為了給球迷、歌迷最完美的演出，蘇永康提前在下午至球場進行彩排，他直呼天氣真的相當悶熱，「我已經穿T恤了，依舊滿身是汗，朋友聽我說要來球場唱歌，都覺得莫名其妙，哈哈。」

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蘇永康前年6月10日在Lamigo桃猿動紫趴演唱，是生涯首度在棒球場開唱，全場大合唱「男人不該讓女人流淚」、「舊愛還是最美」，並且登上全猿主場的小飛機，跟全場球迷及歌迷揮手，讓球迷大讚值回票價。

相隔2年再回到桃猿，蘇永康稍早得知球隊將轉手，情緒有些感傷，「真的很高興能夠再回來台灣進行演出，但剛剛才聽說球隊今年之後有點變化...沒想到前年才來過，再來之後聽到這件事。」

而明天的阿迷趴，「大哥」李宗盛成為壓軸開唱嘉賓，蘇永康笑說：「很想要留下來聽聽大哥演唱，但還有事，必須回香港，有點可惜。」

桃猿年底將轉賣，蘇永康很珍惜這次的演唱機會，「來的機會不多，往後也不一定有這機會，希望可以讓在場的球迷，好好享受這場演唱會，帶大家一起回到華語歌曲的黃金年代。」

關鍵字： Lamigo桃猿中華職棒中職蘇永康
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