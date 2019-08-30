U18世界盃／球探聚焦大物余謙　信心飆破150拚旅外

▲U18中華隊余謙。（圖／記者楊舒帆攝）



記者路皓惟／綜合報導

U18世界盃30日中華隊首戰巴拿馬，余謙2局後援無失分丟4K，替球隊守住重要勝利。從中華隊集訓開始，余謙不斷突破自我，如今首度站上世界盃賽場上，再一次好投讓他把目光放得更長遠，信心在世界盃飆破150公里，未來要拚旅外。

今日首戰巴拿馬於8局上接替林毓民登板，余謙在零好兩壞球落後下，連3顆好球飆三振，接著再送對手吃K，9局上延續完美表現，兩局無失分守住勝利。余謙表示，生涯第一次在中華隊投後援，感覺很亢奮，上場沒有緊張的感覺，他更霸氣表示：「只想把對手幹掉！」

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中華隊生涯初登板，余謙最快球速約149公里，均速大約146公里，投球節奏控制相當好，教頭周宗志說：「能夠在一分差局面下頂住壓力、吃完局數，他的進步大家都看得到。」對於即將加入「150火球俱樂部」，余謙也給自己信心喊話：「目標在這次世界盃飆破150公里。」

生涯首度穿上中華隊戰袍的余謙，在競爭激烈的國家代表隊中，完全激發他的投球潛力，被總教練周宗志點名是最令人驚豔的投手，「余謙直球有速度，變化球落差大，一旦投出速度，壓制力自然就有。」

余謙今年本來打算投入職棒選秀，但最後聽家人意見決定先讀大學，有了這次世界盃的經驗，現在他也把目標擺在旅外，「家人跟我說：『要打就出去打，吸收國外的經驗和文化，去外面看看人家的實力。』」

外界原預期余謙在中職選秀可落在前面順位，談到放棄中職選秀，余謙心中還是有一點點遺憾，他說：「看到張聖豪和黃弘毅都被選上，沒有一起選感覺很難過，但教練（葉明嘉）告訴我現在要比他們有更好的目標，對自己才有幫助。」