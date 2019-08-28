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中職／戰術多變犧短變暴傳　林智勝：自己要做的

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▲▼0816 中華職棒中信兄弟對桃猿-林智勝。（圖／記者黃克翔攝）

▲林智勝。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟林智勝28日對統一獅，6局上打出勝利打點安打，8局上3比0領先時，採取犧牲短打卻造成投手暴傳一壘，隨後岳東華轟出3分砲，林智勝表示，犧牲短打是自己要做，想要推進跑者，幫助球隊多得分數。

林智勝在6局上0比0平手時，一出局一、三壘有人時，打出右外野安打打進超前的1分，造成單局攻下2分的攻劸勢。

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今天前2次打擊面對統一獅先發投手亞力克分別被三振及內野滾地出局，他表示，亞力克的球會往兩邊跑並不好打，看準球用推打方式敲出安打。

8局上王威晨打出三壘安打，詹子賢左外野安打打進1分，輪到林智勝打擊時卻擺出短棒，第一球短打沒打好，第2球繼續短打，結果投手暴傳一壘，造成一、三壘有人，岳東華在二出局後轟出3分全壘打。

對於犧牲短打戰術，林智勝表示，是自己要做的，因為想要推進跑者，幫球隊多得分數，投手會比較好投，第1球沒點好，第2球眼看一壘手並沒有往前守備，決定再短打。

由於林智勝在日前曾有擺短打，收棒打出全壘打的例子，因此造成守備方不知他是真的要短打或收打，林智勝表示，要看當時的狀況而定，今天一壘手並沒有趨前守備就執行犧牲短打。

關鍵字： 中華職棒
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