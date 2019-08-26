美網／不被期待沒壓力　茲維列夫力求擺脫大滿貫魯蛇　

▲茲維列夫表現不如預期。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

22歲網壇鮮肉茲維列夫(Alexander Zverev)扛著外界超高期待，卻無法在大滿貫打出成績。他承認自己在場外仍有許多問題要解決，面對這次美網，他表示少了過多了期待，心情反倒比較輕鬆。

茲維列夫日前甚至和經紀人因法律糾紛拆夥，日前也確定將加入費德勒(Roger Federer)和經紀人成立的Team 8經紀公司。「有人能幫我解決一些事，這樣我就會有更多自由時間。很多場外的事情變成一大干擾。這個夏天，我有很多該做，卻沒做到的事。這是全新的學習過程，我還年輕只有22歲。」

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「我還有很多要學的，不只是網球，還有許多人生課題，我想這是所有年輕球員必須經歷的。除了有時候我要在2萬人面前打球，我覺得我和一般年輕人沒有什麼不一樣。」茲維列夫表示。

茲維列夫近兩年連續在法網闖進8強，但是在溫網意外首輪止步，去年美網也在32強就出局。「期待總是伴隨著壓力，這大概是最近幾年，我第一次在大滿貫不被看好。但也讓我少了一點壓力。現在我的心態不一樣，就放輕鬆看看，但我現在還是很興奮。」

茲維列夫在北美硬地賽季表現普通，在羅傑斯盃闖進8強後，辛辛那提大師賽首輪止步。今年戰績30勝17敗，只在日內瓦男網賽拿下一座冠軍。