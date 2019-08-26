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張育成穿綽號球衣引熱議　出場曲也來自「YOU」

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▲張育成。（圖／達志影像／美聯社）

▲張育成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／台北－克里夫蘭電話採訪報導

剛好張育成26日（台灣時間）上大聯盟參與「球員週」活動，大家都穿上綽號球衣，張育成披上「You」的球衣引發熱議，也因為跟名字相似的發音，而一直被隊友鬧。

張育成解釋成為「You」是還沒進40人名單時，因為有一次小聯盟的教練問他要稱呼他姓氏張「Chang」還是自中間得字「Yu」，張育成選擇後者，因為發音比較簡單。

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這次上大聯盟碰上綽號球衣主題日，背號2號的張育成剛好開賽又跟背號綽號被取為「Dirtbag」的奇普尼斯（Jason Kipnis）站在一起，結合成「You Dirtbag」，成為「你，壞東西」的聯想，兩人的照片被印地安人官方推特放上引起熱議。連大聯盟官方推特都用奇普尼斯雙手一攤的動畫作為有趣的回應，還有網友說，「我生日是2月22日，覺得被攻擊了。」

張育成也因「You」的發音而被隊友鬧，對著他「You」、「You」、「You」喊個不停。有趣的是，張育成的出場曲是饒舌歌手「醬爆弟弟」(Soulja Boy)的《Crank That》，副歌也有琅琅上口的「Yoooouuuu!」，此戰所有觀眾都全場一起伴隨音樂喊他的名字還加上舞蹈動作，相當震撼。

關鍵字： 印地安人大聯盟張育成
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