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中職／1分差贏象止4連敗　洪總讚比賽好看：連我都冒汗

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▲▼桃猿Lamigo,總教練洪一中。（圖／記者季相儒攝）

▲洪一中。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台中報導

Lamigo桃猿25日以2比1驚險擊敗中信兄弟，終止4連敗困境，猿隊總教練洪一中賽後鬆了一口氣，直言這是場好看的球賽，「不要說觀眾，連我都冒汗，很緊張。」

桃猿6局2出局滿壘讓先發投手李茲提前退場，葉家淇登板，面對代打彭政閔，製造飛球出局，化解危機，但7局下葉家淇續投，被王勝偉開轟，讓兄弟追至1分差。

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左投葉家淇面對彭政閔，多虧隊友陳晨威守備，化解危機，洪總直呼真的是運氣好，「那打席運氣不錯，恰恰打得很好，可惜落點不是那麼好。」

李茲此役投5.2局被敲3安，送出8次三振、4次保送，用球數達109球，拿下本季第13勝，仍是勝投王。

李茲沒有投滿6局，洪總說：「當時他的球路有些偏高，如果這禮拜只投一場，會讓他續投，但這是他本週第2場了，加上球數已經過多，還是提前讓他退場。」


兄弟在最後兩局也有攻勢，其中9局下靠著王威晨適時安打，在2出局後攻佔一二壘，不過關鍵打席詹子賢站著不動遭到三振，兄弟最終無功而返。

陳禹勳驚險守住1分差，洪總在旁也相當緊張，「認真說，這場比賽真的好看。」順利擺脫連敗困境，他坦言，球隊攻擊近期並不理想，尤其是本周，「多虧今天投手有穩住。」

關鍵字： 中信兄弟中職中華職棒Lamigo桃猿洪一中
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