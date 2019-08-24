世羽賽／廖蘇配遭世界第2印尼直落二　3組台將全都8強止步

▲ 廖敏竣／蘇敬恒 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行，台將男雙三組出賽，僅剩廖敏竣／蘇敬恒晉級8強，對上大會第4種子印尼男雙組合阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN），最終廖蘇配遭到直落二（17：21、19：21）吞敗，無緣晉級4強。

本屆被列為大會第13種子的廖敏竣／蘇敬恒，首輪輪空，32強賽以直落二擊敗俄羅斯組合、16強擊敗大會第8種子丹麥組合阿斯特魯普(Kim ASTRUP)／拉斯姆森(Anders Skaarup RASMUSSEN)，晉級8強交手世界第二的阿赫桑／塞蒂亞萬，雙方交手3次，廖蘇遭遇2連敗。

請繼續往下閱讀...

▼ 世羽賽周天成。（圖／CFP）

本次交手第一局，廖蘇從落後追至10平，遭到阿赫桑／塞蒂亞萬連拿3分，廖蘇10：18落後，讓對手先出現局點，廖敏竣／蘇敬恒化解2個局點，可惜以17：21讓出。第二局雙方3、7平後，廖蘇被拉開至10：15，不過連趕4分拉近至17：18，可惜始終未能反超，以19：21落敗。

廖敏竣／蘇敬鏖戰40分鐘落敗無緣4強，而周天成也在三局激戰中不敵泰國華裔王高倫（Kantaphon WANGCHAROEN），加上稍早的女單戴資穎三局遭到印度辛度（PUSARLA V. Sindhu）逆轉後，3組晉級8強的台將都未能挺進4強，結束本屆世錦賽旅程。

▼世羽賽戴資穎。（圖／取自Badminton Photo）