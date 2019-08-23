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C羅代言蝦皮廣告形象崩壞　英媒：畫面令人情緒不安

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記者張曜麟／綜合報導

蝦皮購物原創的「9.9超級購物節」，今年特別邀請葡萄牙超級球星C羅(Cristiano Ronaldo)擔任全球代言人，不過C羅為蝦皮代言的最新廣告畫面卻相當滑稽，英國足球媒體《90min》更直接警告球迷，看到C羅的廣告恐怕會引起情緒不安。

▲C羅代言蝦皮廣告，帥氣形象崩壞，引英媒吐槽。（圖／翻攝自YouTube／蝦皮購物）

▲C羅代言蝦皮廣告，帥氣形象崩壞，引英媒吐槽。（圖／翻攝自YouTube／蝦皮購物，下同）

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C羅不僅在場上的榮譽滿載，更被視為足球史上最佳的球員之一，除此之外，現在已經34歲的他身材也保持超級好，全身肌肉線條都非常完美，還多次拍攝男性雜誌《GQ》封面，同時也代言過西裝、名錶等足以散發男性氣期的廣告，這也是對於他的顏值以及身材極大的肯定。

不過有著帥氣臉龐、傲人身材的C羅，但他卻在這次為蝦皮的代言中，一改過去帥氣形象，在廣告後段隨著改編自名曲《Baby Shark》的廣告歌跳起一段魔性的舞蹈，散發出強烈的喜感，與他過往的形象有很大差異，超Man的魅力也瞬間崩壞，場面令人有些尷尬。

▲C羅代言蝦皮廣告，帥氣形象崩壞，引英媒吐槽。（圖／翻攝自YouTube／蝦皮購物）

對於這段魔性影片，《90min》就嘲諷，「你將看到的畫面可會令人情緒不安，因此希望謹慎對待這部廣告，若你希望保有對C朗拿度的尊重，請勿觀看。」儘管蝦皮的這部廣告負評如潮，但在蝦皮的新加坡官方推特上，已經有了1010萬的觀看次數，確實引起相當大的關注度，也成功製造話題。

▲C羅代言蝦皮廣告，帥氣形象崩壞，引英媒吐槽。（圖／翻攝自YouTube／蝦皮購物）

關鍵字： C羅尤文圖斯蝦皮
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