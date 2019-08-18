中職／3分砲縮水成二壘打　高國輝：打出去我連看都沒看

▲富邦悍將,高國輝。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／新莊報導

富邦18日主場迎戰統一，富邦靠著游霆崴繳出優質先發，還有高國輝送出猛打賞包括2分打點的好表現，以6比2擊敗統一。高國輝在首局敲出一發深遠飛球，原判為3分打點全壘打，後改判成二壘安打，縮水成1分打點。賽後高國輝提起那球，「我也不知道有沒有出去，因為揮棒狀況很好，我連看都沒看！」

請繼續往下閱讀...

富邦在首局先出以2支內野安打攻佔得點圈，輪到高國輝打擊，選中統一先發投手瑞安投的第一球，將小白球送到中外野深處，第一時間二壘審判定是發全壘打，不過最後透過錄影輔助判決改判成二壘安打，也讓高國輝原本的3分砲，縮水成只有1分打點。

高國輝賽後談起那支消失的全壘打：「其實我也沒看到是不是全壘打，因為我打出去的感覺很好，想說不用看了，就直接跑壘。」他接著說，「運氣差了點，今天沒有風，下雨天濕度也比較高，所以才沒飛出去吧。」

球隊都會給開轟的球員一支吉祥物娃娃，因為原本是判3分砲，所以高國輝先是把這個「不屬於」他的娃娃送給了觀眾，儘管最後改判，他也想說是送給小球迷，就沒有要回來了，當作是先跟球隊「預支」。

▲高國輝單場3支3，上壘率百分百。（圖／記者季相儒攝）



儘管高國輝首局碰上這個烏龍判決，但此役還是繳出3支3、1保送、2打點的驚人成績。高國輝解析今天的手感：「因為昨天打得不太理想，覺得自己揮棒節奏都慢一拍，今天經過調整後，整體的擊球感覺變得很好！」