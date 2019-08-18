運動雲

>

賈德納狂「戳」天花板遭驅逐　洋基單場就3人被趕出場

ETtoday運動雲

▲賈德納爆氣進場嗆主審，教頭布恩抱緊處理。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈德納幾天前才爆氣進場嗆主審遭驅逐。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

洋基今單場4轟以6比5擊敗印地安人，不過比賽途中卻又因好球帶判決問題和裁判起衝突，包括總教練布恩(Aaron Boone)、明日輪值的先發沙巴西亞(CC Sabathia)及外野手賈德納(Brett Gardner)都被驅逐出場。

請繼續往下閱讀...

幾天前作客藍鳥，賈德納就曾因好球帶問題而爆氣，從休息區直接衝進場內對著主審嗆聲且態度兇狠，逼得布恩不得不上前「抱緊」處理，卻仍遭到裁判判決本季第5度驅逐出場。

今面對印地安人，6局下洋基梅賓(Cameron Maybin)在滿球數的情況下，印地安人中繼投手特葛蘭(Nick Wittgren)送出一記外角球被判定好球，梅賓遭到三振後向主審抱怨，回到休息區也不住碎碎念，遭到主審警告後，布恩上前和裁判抗議理論，最終遭到驅逐，本季第4度被趕出場。

接著洋基休息區吵鬧不休，賈德納還拿球棒狂「戳」天花板製造噪音，加上沙巴西亞兩人都被裁判驅逐出場，賈德納一度衝上前和一壘審抗議，不過最終洋基3人都被趕出場。

賽後賈德納表示，不懂自己為何被判出場，「我猜是因為我製造噪音，但每次比賽我都在製造氣氛、鼓勵隊友，這是最重要的一件事。沒人告訴我不能這樣做，我不太高興，也許下次我應該用別的東西敲別的東西，也許可以頭盔敲頭盔，這樣就不會太大聲了。」 
 

關鍵字： 洋基賈德納沙巴西亞布恩
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

推薦閱讀

中職／味全新隊長責任重　球團加發月薪津貼

夏聯／剩7人照樣闖冠軍戰　台銀拚勁感動教頭陳國維

日職／滿壘敲安MVP 　王柏融英雄訪問：受傷想早點歸隊

中職／李振昌10球連續3K　伯納：滑球好的非常噁心

中職／三振要馬上撿球觸殺　洪總贏球親自指導廖健富　

U19女壘世界盃中華「兩岸大戰」延長勝　最終排名第5

中職直播／獅邦系列賽最終戰　瑞安首度對決游霆崴

中職／蹲捕傳球動作大　張冠廷接受建議轉外野

蔡崇信想要簽華人球員　林書豪回籃網機會大增？

中職／壓制桃猿火力　廖乙忠：馬上改變模式

熱門新聞

中職／味全新隊長責任重　球團加發月薪津貼

夏聯／剩7人照樣闖冠軍戰　台銀拚勁感動教頭陳國維

日職／滿壘敲安MVP 　王柏融英雄訪問：受傷想早點歸隊

中職／李振昌10球連續3K　伯納：滑球好的非常噁心

中職／三振要馬上撿球觸殺　洪總贏球親自指導廖健富　

U19女壘世界盃中華「兩岸大戰」延長勝　最終排名第5

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3薩爾進傷兵名單本季能否再出賽未知

4賈德納狂戳天花板洋基單場3人趕出場

5獅邦系列最終戰　瑞安首對游霆崴

熱門新聞

1味全新隊長責任重　加發月薪津貼

2剩7人闖冠軍戰 台銀拚勁感動教頭

3滿壘敲安MVP 　大王：受傷想早點歸隊

4李振昌10球3K　伯納：滑球非常噁心

5三振要馬上撿球觸殺　洪總提點廖健富

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

5架F16戰機桃猿衝場　蔡英文傳球給3軍司令開球

武神單場3打點助獅逆轉勝　統一4比3擊敗富邦

中華職棒30年_宣傳片

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

林立跪地掃出驚天滿貫砲獲MVP　桃猿7比5富邦

神之手！整脊師6min治14年背痛 各種響亮啪聲...震撼千萬網友

在越南用600萬蓋出「零耗能神屋」 接雨水淨化養魚...免冷氣也超涼！

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止紛爭

法國人首次試喝9種「台灣飲料」　竟是米漿最對味...異口同聲：滿分

小樂身材自豪「不會輸黑人」 常稱讚自己：我成就了這套衣服XDD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366