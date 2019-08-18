賈德納狂「戳」天花板遭驅逐　洋基單場就3人被趕出場

▲賈德納幾天前才爆氣進場嗆主審遭驅逐。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

洋基今單場4轟以6比5擊敗印地安人，不過比賽途中卻又因好球帶判決問題和裁判起衝突，包括總教練布恩(Aaron Boone)、明日輪值的先發沙巴西亞(CC Sabathia)及外野手賈德納(Brett Gardner)都被驅逐出場。

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幾天前作客藍鳥，賈德納就曾因好球帶問題而爆氣，從休息區直接衝進場內對著主審嗆聲且態度兇狠，逼得布恩不得不上前「抱緊」處理，卻仍遭到裁判判決本季第5度驅逐出場。

今面對印地安人，6局下洋基梅賓(Cameron Maybin)在滿球數的情況下，印地安人中繼投手特葛蘭(Nick Wittgren)送出一記外角球被判定好球，梅賓遭到三振後向主審抱怨，回到休息區也不住碎碎念，遭到主審警告後，布恩上前和裁判抗議理論，最終遭到驅逐，本季第4度被趕出場。

接著洋基休息區吵鬧不休，賈德納還拿球棒狂「戳」天花板製造噪音，加上沙巴西亞兩人都被裁判驅逐出場，賈德納一度衝上前和一壘審抗議，不過最終洋基3人都被趕出場。

賽後賈德納表示，不懂自己為何被判出場，「我猜是因為我製造噪音，但每次比賽我都在製造氣氛、鼓勵隊友，這是最重要的一件事。沒人告訴我不能這樣做，我不太高興，也許下次我應該用別的東西敲別的東西，也許可以頭盔敲頭盔，這樣就不會太大聲了。」

