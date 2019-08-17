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日職／王柏融打退菅原秀　滿壘敲安一棒貢獻2分打點

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰第三戰,日本火腿鬥士,王柏融擊出第二支安打。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融3下滿壘敲出一壘安打帶有2分打點。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

火腿17日主場迎戰樂天，王柏融擔任第六棒指定打擊。火腿近況慘澹，近期苦吞9連敗，此役由有原航平掛帥主投，面對樂天的菅原秀。火腿首局靠著西川遙輝、清宮幸太郎連線成功先馳得點。王柏融首次打擊右外野飛球遭接殺。3下火腿進佔滿壘，王柏融敲出帶有2分打點一壘安打。3局，火腿4：0樂天。

1局上，樂天進攻，茂木榮五郎中外野飛球遭接殺，島内宏明右外野一壘安打，淺村榮斗游擊滾地遭刺殺、跑者上二壘，布萊許（Jabari Blash）遭到觸身球保送形成一、二壘，銀次一壘滾地遭刺殺。

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1局下，火腿進攻，開路先鋒西川遙輝敲出左外野深遠二壘安打，菅原秀投手犯規跑者上三壘，大田泰示遭到三振，近藤健介選到四壞保送，清宮幸太郎中外野高飛犧牲打帶有1分打點，渡邊諒中外野飛球遭接殺。

2局上，樂天進攻，和田戀右外野界外飛球遭接殺，威勒（Zelous Wheeler）遭到三振，辰己涼介也遭到三振。

2局下，火腿進攻，王柏融擔任開局首名打者，面對菅原秀前2球壞球都選掉，球數領先右外野飛球遭接殺，宇佐見真吾一壘滾地遭刺殺，横尾俊建三壘反彈球遭刺殺。

3局上，樂天進攻，有原航平再度送出三上三下。

3局下，火腿進攻，中島卓也中外野飛球遭接殺，西川遙輝打穿二壘防線一壘安打，大田泰示選到四壞保送，近藤健介打穿中間防線一壘安打帶有1分打點，清宮幸太郎選到四壞保送形成滿壘，渡邊諒遭到三振，王柏融從2好1壞纏鬥到滿球數，敲出右外野一壘安打貢獻2分打點，樂天更換小野郁上場投球，宇佐見真吾中外野飛球遭接殺。

關鍵字： 日本職棒日本火腿王柏融
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