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台糖公益路跑11月24日善化糖廠開跑　林義傑攜手慢飛天使

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▲▼ 2019台糖公益路跑 台灣唯二運作歷史糖廠善化「古蹟開跑」!偕公益大使林義傑攜手慢飛天使 穿越百年歷史巡禮台南古都 。（圖／主辦單位提供）

▲林義傑（中）擔任公益大使。（圖／主辦單位提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

一年一度的「台糖公益路跑」今年將於 11 月 24 日移師臺南古都善化糖廠舉行，15日與同樣關心「慢飛天使」的極地探險家林義傑共同召開記者會，宣布自即日起開放民眾線上報名，只要完成報名台糖就會為每位跑者捐出50 元等值台糖物資給美善社會福利基金會，協助公益團體照顧慢飛天使，陪伴他們慢飛無礙。

台糖公益路跑每年贊助不同公益團體，關懷社會各個角落，今年邁向第五屆，攜手長期關注發展遲緩或有身心障礙弱勢孩童，台南的美善基金會合作贊助，希望集結民眾的愛心與慢飛天使一起跑出生命的力量。

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報名日期自即日起至10月13日或額滿為止，共規劃 4K 休閒組、12K 健康組及 21K 半程馬拉松組三組賽程，除了4K休閒組賽事限額1500人，其他兩組名額皆為2000人，補給總價值超過3000元，名額有限，欲報從速。

▲▼ 2019台糖公益路跑 台灣唯二運作歷史糖廠善化「古蹟開跑」!偕公益大使林義傑攜手慢飛天使 穿越百年歷史巡禮台南古都 。（圖／主辦單位提供）

此次地點特別選在擁有百年歷史、台灣唯二尚在運作的善化糖廠起跑，沿途行經麻豆總爺藝文中心，童趣又充滿人情味的胡厝寮彩繪村，台灣最有名、歷史最悠久且最具規模的善化牛墟，宛如世外桃源的私藏美景溪美社區森林公園等，讓遠道而來的民眾能夠體驗台南歷史古都文化魅力。

此外，有鑑於台南擁有連國際媒體CNN都推薦，享譽國際級美食之都的指標地位，特別將路跑沿途特色小吃如冬瓜茶、胡麻麵、牛肉湯、碗粿、土魠魚羹、鱔魚意麵皆納入2019台糖公益路跑美食攻略！ 2019台糖公益路跑結合「公益」、「路跑」、「旅遊」、「美食」、「文藝」五大元素，為公益路跑增添多元樣貌，提供不一樣的「跑旅」風情。

台糖副總顧孝柔表示，邁入第 5 屆的台糖公益路跑屢屢以優美的路線、貼心的補給及豐富伴手禮獲得跑友一致好評，今年為了推廣「跑旅」文化，特別選在擁有百年歷史，且是臺灣唯二仍在運作的善化糖廠舉行，且只要完成報名，台糖就會為每位參與者捐出 50 元台糖物資給美善社會福利基金會，協助關懷慢飛天使。

▲▼ 2019台糖公益路跑 台灣唯二運作歷史糖廠善化「古蹟開跑」!偕公益大使林義傑攜手慢飛天使 穿越百年歷史巡禮台南古都 。（圖／主辦單位提供）

路跑公益大使林義傑指出，善化糖廠是一個具有百年歷史的糖廠，不僅有營運超過一甲子的紅樓辦公室、廠長宿舍及百年樟樹群等生活地景，本次路線還會行經麻豆總爺藝文中心，並會跑進充滿童趣的胡厝寮彩繪村，跑者除了可以飽覽古色古香及清新的鄉間風景外，更可以用雙腳做公益，一同陪伴慢飛天使跑出生命力，用行動協助慢飛天使獲得更好的生活幫助。

美善社會福利基金會吳道遠神父說，現今平均每 15 位孩子就有一位可能是慢飛天使，對於孩子來說，早期療育就像是長跑一樣，是段漫長且艱辛的路程， 我們期望透過本場台糖公益路跑活動，讓我們的慢飛天使與父母親一起走出戶外，實踐真正大無礙的幸福。

曾遠征撒哈拉沙漠及世界四大極地超級馬拉松巡迴賽總冠軍的林義傑，也與兩位曾獲特奧獎牌的智青朋友一同PK暖身動作，再次強調暖身對跑步來說非常重要，做足準備才能跑得安全又歡樂。

此次活動首次結合「公益」、「路跑」、「旅遊」、「美食」、「文藝」五大元素，承襲過去公益路跑的精神，此次特別與美善社會福利基金會合作，藉由公益路跑形式呼籲大眾愛心響應，一同為慢飛天使加油，今年地點特別選在擁有百年歷史且為臺灣唯二仍在運作的善化糖廠起跑，結合台南沿途文藝古蹟景點風光，與台南著名在地經典小吃美食，締造全新跑旅體驗。

▲▼ 2019台糖公益路跑 台灣唯二運作歷史糖廠善化「古蹟開跑」!偕公益大使林義傑攜手慢飛天使 穿越百年歷史巡禮台南古都 。（圖／主辦單位提供）

關鍵字： 台糖公益路跑林義傑
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