中職／桃猿強打圍繞助朱育賢倒吃甘蔗　廖敏雄：將成為指標

▲朱育賢。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／金門報導

今年半季21轟改寫本土打者紀錄的朱育賢，在文化大學成長很多，昔日總教練廖敏雄看到朱育賢今年有這樣的表現，他認為，桃猿創造了一個讓他進步的環境。

朱育賢是苦練型球員，選秀第七輪才被挑中，但在職棒4年生涯成長很快，今年半季就轟出2發全壘打，目前出賽83場，已經敲出25轟，打擊率0.378，上壘率0.424，長打率0.594，擠身在桃猿強打之列，他仍用穩定的表現吸引目光。

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廖敏雄到金門全球人壽贊助的離島棒球營指導基層球員，也以朱育賢為例，告訴金門農工、馬祖高中球員他是靠自己努力而有現在的成績，廖敏雄說，「他是倒吃甘蔗的類型，很聰明又有頭腦，所以會越來越出色。」

朱育賢的表現並非停滯不前，而是一步一步的往前，廖敏雄認為，「他很珍惜在職棒的環境與舞台，會不斷地努力，好還要再好，找到職棒生存點，用這樣的模式去努力，他就會不斷地進步。」

除了個人努力以外，環境也很重要，廖敏雄說，「他所在的球隊不一樣，桃猿打擊厲害，打者之間會互相感染，看到陳俊秀、林泓育這樣的強打，就找到學習的方向了，有這個管道，馬上吸收別人優點，再加上身邊的人也很認真，影響著他去做額外的努力，這點是他越來越有能力勝任這角色的關鍵，也會成為其他年輕球員的指標。」