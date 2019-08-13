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中職／萊福力怒罵且手遮眼　伯納：好球帶太小影響比賽

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記者歐建智／花蓮報導

中信兄弟萊福力11日晚場對戰富邦悍將，1局上對於裁判不滿，大罵「F」開頭的字眼，3局上被換退場，走回休息室途中用左手遮住眼睛，再怒嗆主審蘇建文，中信兄弟總教練伯納表示，主審好球帶太小以及一些判決影響萊福力的投球情緒，比賽時半局結果及比賽勝負都不應該由裁判決定。

萊福力在11日比賽1局下一壘有人，林哲瑄打擊時，出棒到一半再收回來，一壘審判決沒有出棒過棒，中信兄弟總教練伯納出來跟一壘審抗議，被一壘審阻止，伯納用雙手指比著眼睛，之後林哲瑄接下來打出右外野安打，再打進1分。

此時，萊福力跑到本壘後方補位接球，走過主審蘇建文身旁時，大罵一聲「F」開頭的字眼，蘇建文聽到馬上給予警告，總教練伯納也出來抗議。

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▲▼中信兄弟,萊福力退場嗆主審。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟萊福力退場嗆主審。（圖／記者季相儒攝）

萊福力在2局上再失2分，3局上先被高孝儀陽春砲，被于孟馗中外野安打上壘，一出局後林宥穎安打占一、二壘，楊晉豪再安打再攻進1分，再占一、二壘後被換退場，萊福力走回休息室途中，2度用左手遮住眼睛，而且口中怒嗆主審。

中信兄弟總教練伯納表示，萊福力那一場比賽情緒大，主要是因裁判好球帶相當小，讓他多掉幾分才會有這麼大情緒，而且那天主審（蘇建文）對兩邊投手的好球帶都很小。

伯納表示，影響最大是林哲瑄沒有出棒過半的判決，以及有一個選手應該被三振沒有判，主審不應該左右比賽半局結果，甚至是比賽勝負都不應該由裁判決定，主審在關鍵時刻好壞球的判決，對投手及比賽的影響會非常巨大。

▲▼中信兄弟,萊福力退場嗆主審。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟萊福力退場嗆主審。（圖／記者季相儒攝）

伯納表示，裁判或許都沒有在職業等級比賽當投手經驗，當投手用盡心力把球投進好球的位置，想要結束半局比賽，但沒有被判好球，對裁判或許是好壞球判決，但卻會影響投手的心理狀態，心情很沮喪、影響接下來這位投手的表現。

他認為，比賽時投手的投球感覺，以及節奏輕快投球，對投手是很重要的，如果因小的好球帶影響投球節奏的話，對投手影響相當大。

伯納表示，面對這種狀況，投手要想辦法去脫離泥沼 有些投手可以很冷靜，一球一球、沉著處理，有些投手沒有辦法，在場上會有情緒，萊福力是打美式足球出身的的選手，在這個情況時，情緒上比較有張力。

關鍵字： 中華職棒伯納萊福力
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